Bad Bunny hace historia: su show del Super Bowl recibió nueve nominaciones a los Emmy

El espectáculo de medio tiempo protagonizado por el artista puertorriqueño se convirtió en el más nominado en la historia de los Premios Emmy. Superó la marca que ostentaba Lady Gaga desde 2017.

Bad Bunny volvió a escribir una página dorada en su carrera. El show de medio tiempo que encabezó durante el Super Bowl LX fue distinguido con nueve nominaciones a los Premios Primetime Emmy 2026, una cifra récord para este tipo de espectáculos.

Con esa marca, el artista puertorriqueño desplazó del primer lugar al espectáculo de Lady Gaga en el Super Bowl LI de 2017, que hasta ahora era el más nominado con seis candidaturas.

Entre las postulaciones figura la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo), donde competirá con las principales producciones televisivas del año. Además de Bad Bunny, también fueron nominados como productores ejecutivos figuras como Jay-Z (Shawn Carter), Desiree Pérez, Jesse Collins, Noah Assad y Dave Meyers, entre otros.

El espectáculo, realizado en febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, fue uno de los eventos televisivos más vistos del año y recibió elogios por su despliegue visual, la puesta en escena y la celebración de la cultura puertorriqueña.

La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, donde el show de Bad Bunny buscará coronar una temporada histórica para el cantante, que este año también hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el Grammy al Álbum del Año con un disco íntegramente en español.