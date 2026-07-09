    • 9 de julio de 2026 - 11:04

    Bad Bunny hace historia: su show del Super Bowl recibió nueve nominaciones a los Emmy

    El espectáculo de medio tiempo protagonizado por el artista puertorriqueño se convirtió en el más nominado en la historia de los Premios Emmy. Superó la marca que ostentaba Lady Gaga desde 2017.

    Bad Bunny
    Bad Bunny

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Bad Bunny volvió a escribir una página dorada en su carrera. El show de medio tiempo que encabezó durante el Super Bowl LX fue distinguido con nueve nominaciones a los Premios Primetime Emmy 2026, una cifra récord para este tipo de espectáculos.

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    Con esa marca, el artista puertorriqueño desplazó del primer lugar al espectáculo de Lady Gaga en el Super Bowl LI de 2017, que hasta ahora era el más nominado con seis candidaturas.

    Entre las postulaciones figura la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo), donde competirá con las principales producciones televisivas del año. Además de Bad Bunny, también fueron nominados como productores ejecutivos figuras como Jay-Z (Shawn Carter), Desiree Pérez, Jesse Collins, Noah Assad y Dave Meyers, entre otros.

    El espectáculo, realizado en febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, fue uno de los eventos televisivos más vistos del año y recibió elogios por su despliegue visual, la puesta en escena y la celebración de la cultura puertorriqueña.

    La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, donde el show de Bad Bunny buscará coronar una temporada histórica para el cantante, que este año también hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el Grammy al Álbum del Año con un disco íntegramente en español.

    Las nominaciones del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl:

    1. Mejor diseño de producción para un especial de variedades. Compite con la edición 68 de los Premios Grammy, “The Muppet Show”, los Premios Oscar y la edición 78 de los Premios Tony.
    2. Mejor dirección para un especial de variedades. Comparte la categoría con “Dave Chappelle: The Unstoppable”, “Taylor Swift – The Eras Tour: The Final Show”, la edición 78 de los Premios Tony y “Wanda Sykes: Legacy”.
    3. Mejor peinado para un programa de variedades, no ficción o reality. También fueron nominados “Dancing with the Stars”, “RuPaul’s Drag Race”, “Saturday Night Live” y “Wicked: One Wonderful Night”.
    4. Mejor dirección musical. Compite con “The Late Show with Stephen Colbert”, los Premios Oscar, “Saturday Night Live” y “Wicked: One Wonderful Night”.
    5. Mejor especial de variedades en vivo. Los demás nominados son la edición 83 de los Globos de Oro, la edición 68 de los Premios Grammy, los Premios Oscar y la edición 78 de los Premios Tony.
    6. Mejor coreografía para un programa de variedades o reality. En la categoría también figuran la presentación de Tate McRae en los MTV Video Music Awards, los Premios Oscar, “RuPaul’s Drag Race” y “Wicked: One Wonderful Night”.
    7. Mejor mezcla de sonido para una serie o especial de variedades. El espectáculo de Bad Bunny competirá con “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Muppet Show”, los Premios Oscar y “Taylor Swift – The Eras Tour: The Final Show”.
    8. Mejor dirección técnica y trabajo de cámaras para un especial. Los otros nominados son los Premios Oscar y “Rock & Roll Hall of Fame Induction 2025”.
    9. Mejor diseño o dirección de iluminación para un especial. Comparte la categoría con la edición 68 de los Premios Grammy, los Premios Oscar, la edición 78 de los Premios Tony y “Wicked: One Wonderful Night”.

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