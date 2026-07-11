    • 11 de julio de 2026 - 19:50

    Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann, festejó "cumplemés"

    La joven, que sigue los pasos de su madre, fue sorprendida por su novio futbolista y decidió grabar un video juntos.

    La hija mayor de Nicole Neumann y Poroto Cubero se mostró muy enamorada.&nbsp;

    La hija mayor de Nicole Neumann y "Poroto" Cubero se mostró muy enamorada. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Indiana Cubero y Thiago Silvero captaron la atención de la prensa rosa al celebrar siete meses de noviazgo. La hija mayor de Nicole Neumann fue sorprendida por el defensor de Vélez Sarsfield durante una sesión fotográfica de moda y ella lo instó a hacer un video, donde revelaron detalles de su relación.

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    Aunque el futbolista se mostró desacostumbrado a la exposición mediática, elogió la belleza de su pareja –“Está muy potra”, dijo el joven deportista-. El diálogo reveló la profunda complicidad que une a ambos jóvenes desde sus inicios a finales de 2025. Al indagar sobre qué los enamora del otro, el futbolista elogió la radiante sonrisa de la modelo. Por su parte, ella realzó la nobleza, humildad y bondad que percibe en su novio.

    Indiana Cubero y su novio futbolista grabaron un videíto por sus siete meses de relación

    Indiana Cubero y su novio futbolista grabaron un videíto por sus siete meses de relación

    Entre pasarelas y fútbol

    Este cruce romántico añade un nuevo capítulo a una historia juvenil entrelazada con apellidos de trascendencia pública en el ámbito local. Silvero, oriundo de San Fernando y destacado proyecto convocado a la Selección Argentina Sub-20, milita justamente en las filas de la misma institución deportiva donde el padre de Indiana, Fabián Cubero, edificó su trayectoria. Esta coincidencia ha despertado una notable curiosidad entre los aficionados del club y los cronistas de espectáculos desde los primeros indicios del noviazgo.

    La hija de Nicole Neumann y su novio en Mardel

    La hija de Nicole Neumann y su novio en Mardel

    La pareja ha ido afianzando su unión de manera paulatina mediante apariciones muy cuidadas en el entorno digital. Desde románticas postales en las playas de Mar del Plata hasta su grata presencia en celebraciones familiares íntimas, los novios optan por resguardar su privacidad frente al constante asedio mediático generalizado.

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