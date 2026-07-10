    • 10 de julio de 2026 - 22:06

    Chimbas se prepara para vivir una gran tarde de folclore con la "Peña del Sol"

    Contará con la actuación estelar de Bruno Arias y una destacada cartelera de artistas locales en el Parque de Chimbas.

    Chimbas recibirá a Bruno Arias como figura principal de la Peña del Sol, el próximo domingo.

    Chimbas recibirá a Bruno Arias como figura principal de la Peña del Sol, el próximo domingo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Chimbas organizará la esperada "Peña del Sol", un encuentro cultural con entrada libre y gratuita que se llevará a cabo en el Parque de Chimbas (ubicado en calle Tucumán antes de Benavídez). La cita será este domingo 12 de julio, prometiendo una tarde inolvidable de tradición.

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    El gran atractivo de la jornada será la presentación nacional del reconocido folclorista Bruno Arias, cantautor jujeño radicado en Buenos Aires, que fue Consagración en Cosquín y Consagración en la Serenata a Cafayate. El artista norteño compartirá la jornada con destacados grupos y solistas de la escena local.

    La propuesta artística comenzará a las 14:00 horas con la voz de Noelia Cantos, seguida por el talento de Nano Rodríguez a las 14:35. Más tarde, a las 15:10, llegará el turno del grupo Caile, dando paso a Lechu García a las 15:45. Hacia el final de la tarde, el público disfrutará de las actuaciones de Tayte a las 16:20 y de La Quimera a las 18:10, coronando una grilla de primer nivel.

    Además de la propuesta musical, los asistentes podrán recorrer una variada feria de emprendedores locales y deleitarse con diferentes opciones gastronómicas en el patio de comidas.

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