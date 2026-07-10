Chimbas se prepara para vivir una gran tarde de folclore con la "Peña del Sol"

Contará con la actuación estelar de Bruno Arias y una destacada cartelera de artistas locales en el Parque de Chimbas.

Chimbas recibirá a Bruno Arias como figura principal de la Peña del Sol, el próximo domingo.

La Municipalidad de Chimbas organizará la esperada "Peña del Sol", un encuentro cultural con entrada libre y gratuita que se llevará a cabo en el Parque de Chimbas (ubicado en calle Tucumán antes de Benavídez). La cita será este domingo 12 de julio, prometiendo una tarde inolvidable de tradición.

Una gran peña, con locales e invitado El gran atractivo de la jornada será la presentación nacional del reconocido folclorista Bruno Arias, cantautor jujeño radicado en Buenos Aires, que fue Consagración en Cosquín y Consagración en la Serenata a Cafayate. El artista norteño compartirá la jornada con destacados grupos y solistas de la escena local.

La propuesta artística comenzará a las 14:00 horas con la voz de Noelia Cantos, seguida por el talento de Nano Rodríguez a las 14:35. Más tarde, a las 15:10, llegará el turno del grupo Caile, dando paso a Lechu García a las 15:45. Hacia el final de la tarde, el público disfrutará de las actuaciones de Tayte a las 16:20 y de La Quimera a las 18:10, coronando una grilla de primer nivel.