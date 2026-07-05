Tres niños fueron hospitalizados en Chimbas tras intoxicarse con monóxido de carbono por un brasero

Tres hermanos debieron ser hospitalizados de urgencia este sábado por la tarde luego de s ufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de Villa Obrera, en el departamento Chimbas , según informó la Policía de San Juan.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16:32, en un domicilio ubicado sobre calle Cosechero . De acuerdo con la información policial, la madre de los menores, de 33 años, manifestó que había ingresado un brasero encendido al interior de la casa para calefaccionar el ambiente.

Poco después, los tres niños comenzaron a presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono , por lo que fueron trasladados de inmediato en un vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga.

Los menores ingresados son un niño de 9 años, una niña de 3 años y un bebé de apenas 4 meses . Todos fueron asistidos por el equipo de Pediatría de Urgencias y quedaron internados en observación.

Desde el centro de salud informaron que los tres pacientes se encuentran estables .

En el lugar intervino personal de la Comisaría 30ª, mientras que tomó conocimiento la Unidad de Abordaje Territorial. Desde la UFI se informó que no corresponde la intervención del Sistema Acusatorio.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Durante el invierno, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar los cuidados al utilizar sistemas de calefacción. El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, por lo que resulta imposible detectarlo sin equipos específicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: