Estreno en Chimbas: una cueca inédita para celebrar la Independencia

La Escuela Técnica de Capacitación Laboral Leopoldo Lugones de Chimbas se prepara para vivir una jornada especial. Este 2 de julio a las 19:00 horas, en el marco del acto por el 9 de Julio, se estrenará la obra inédita "Patios de celeste".

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Esta "poesía cantada" es una creación original de Liliana Zabaleta , escritora nacida en el barrio porteño de La Boca pero pocitana por adopción. Zabaleta entrelaza su vocación literaria con la docencia en la propia institución , donde se desempeña como profesora en la especialidad de Peluquería de Damas y Cosmetología durante el turno noche.

La interpretación de la pieza estará a cargo del reconocido cantante sanjuanino Julio Heredia , integrante del Dúo Díaz-Heredia, a quien se unirán alumnos de la institución , en el marco del acto por el nuevo aniversario de la Independencia Argentina.

En los patios del trabajo, donde el futuro se aclara, hoy vestimos de celeste la emoción en la mirada. Llevamos la escarapela con orgullo y con esmero, honrando la patria libre con el alma del obrero.

Con las manos que construyen, que capacitan la vida, cantamos a la Argentina, tierra linda y bendecida. Y allá lejos en la historia, en la casa de Tucumán, los congresales firmaron un destino de hermandad.

(Estribillo)

¡Cueca de la libertad! Bandera de la esperanza, que el esfuerzo de los pueblos es la fuerza que nos lanza. ¡Qué lindo es ser argentino, sentir la patria en la piel, trabajando por el mañana con orgullo y con el bien!

Aquel nueve de julio de mil ochocientos dieciséis, gritamos al mundo entero: ¡Soberanos hemos de ser! San Martín en el gran Cuyo, preparando su campaña, soñaba una patria libre que cruzara la montaña.

(Estribillo)

Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos, en el aula y el taller, como hermanos nos cuidamos. Todos somos sus hijos, cada uno en su tarea, que la unión de nuestra gente sea el faro que nos vea.

(Estribillo)

¡Viva la Patria! ¡Viva la Independencia!

Una autora inquieta

Liliana Elizabeth Zabaleta es poetisa, escritora y gestora cultural. Antes de esta propuesta patria, demostró su creatividad con una innovadora iniciativa federal titulada "Gol de palabras". Este proyecto nació como un desafío poético diseñado para todo el país, con el objetivo de fusionar el fervor del potrero con la profundidad de la lírica en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

La autora, Liliana Zabaleta

Con esta convocatoria, Zabaleta logró unir con éxito dos de las fibras más sensibles de la identidad argentina: la literatura y la pasión futbolera.