¿Qué tienen en común el Mundial de fútbol y las letras? "Gol de palabras", desafío poético para todo el país

La literatura y el fútbol, dos de las fibras más sensibles de la identidad argentina, se encuentran en un punto común: una curiosa iniciativa de Liliana Elizabeth Zabaleta . La autora, nacida en La Boca pero "pocitana por adopción", ha decidido llevar su amor por las letras a otro terreno, el Mundial de Fútbol 2026.

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"Gol de Palabras" llamó al tercer desafío que lanza desde de su publicación digital “Ecos de la Luna” . A través del mismo convoca a escritores, aficionados y curiosos de todo el país para formar una auténtica "selección poética" que tenga como inspiración este próximo encuentro deportivo que paraliza al país.

La convocatoria para "Gol de Palabras" permanecerá abierta durante todo el proceso mundialista , permitiendo incluso que las emociones de cada partido se traduzcan en literatura en tiempo real.

Bajo el lema "Argentina en la piel" , esta convocatoria se despega de los concursos tradicionales. No hay premios económicos ni grandes patrocinadores; lo que Liliana ofrece es visibilidad y comunidad. Para la autora, que recientemente recibió el premio nacional Gaviota de Plata 2026 y fue galardonada en el certamen San Juan Escribe 2024 por su obra “Memorias de un Jazmín”, el objetivo es romper el estigma de que el fútbol pertenece exclusivamente a las canchas.

" El fútbol es una pasión de multitudes y, tomando esa premisa, hago que la cultura se mueva; mi cabeza tiene una mirada muy amplia", comentó Zabaleta a DIARIO DE CUYO.

A partir de consignas dadas por la organizadora –que pueden consultarse en las redes sociales de Ecos de la Luna (ver abajo)- el desafío invita a utilizar disparadores como "potrero", "hinchada", "camiseta" o "asado" para construir poemas, prosas poéticas o minicuentos. La meta final es ambiciosa y creativa: al concluir el Mundial 2026, Liliana seleccionará las 11 mejores piezas para conformar un "equipo de fútbol poético", donde cada poema ocupe una posición en el campo de juego imaginario.

flyer

De los talleres a la red federal

La idea de los desafíos nació en los talleres literarios que Liliana cursó con referentes locales como Paolo Muñoz y Pablo Las Peñas. Lo que comenzó como un ejercicio de aprendizaje para esta escritora (que actualmente también trabaja una "cartografía lírica" local, "Al oeste del lirismo, San Juan vive 19 almas"), se convirtió en un proyecto federal. Hoy, Zabaleta envía esta convocatoria a entidades culturales de Argentina, desde el norte hasta el sur, del oeste al este del país, buscando que cada pueblo sume su voz.

En los flyers de la campaña —diseñados, editados y compilados por la propia Liliana— se observa una estética espacial donde la pelota de fútbol se funde con la luna, reforzando el nombre de su sitio. "La poesía también se grita" y "Un poema puede ser gol" son algunas de las frases que invitan a los participantes a escribir "con el corazón en la cancha".

Cómo participar

Quienes deseen participar pueden encontrar las bases y enviar su material a través de la cuenta de Instagram @Ecos_de.la.luna.