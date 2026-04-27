Premios Chúcaro: San Juan se mide en Salta, con seis nominaciones

El 30 de abril, en Salta , se llevará a cabo la 6ta. edición de los Premios Chúcaro y San Juan cruza los dedos. Es que, de la mano de la obra “Latidos de mayo”, la provincia tiene múltiples nominaciones, destacándose como una de las grandes protagonistas de la Región 3, tras la selección del jurado nacional.

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Esta distinción, creada por el coreógrafo Ricky Pashkus , tiene como objetivo reconocer lo mejor de la danza folclórica en todo el país . El nombre rinde tributo a Santiago Ayala, "El Chúcaro", máximo referente del género, logrando unir la tradición con la innovación.

“Será una jornada para celebrar la vigencia de nuestra identidad cultural y el esfuerzo de quienes sostienen la danza folklórica en cada rincón de Argentina”, dijeron desde la organización.

El despliegue de los artistas locales en la Región 3 (que incluye también a Mendoza, San Luis y La Rioja) fue contundente. La obra "Latidos de Mayo" , perteneciente a la agrupación Raigal, con dirección de Juan Manuel Peletier y Florencia Tejada, logró captar la atención del jurado compuesto por Matías Rodogno, Silvina Lafalce, Luis Stivala y Federico Santucho.

Mejor Obra (dirección Juan Manuel Peletier y Florencia Tejada)

(dirección Juan Manuel Peletier y Florencia Tejada) Mejor Bailarina: María del Valle Montes

María del Valle Montes Mejor Cuerpo de Baile

Mejor Malambo de Espectáculo

Mejor Musicalización

Mejor Vestuario

image Latidos de Mayo, a cargo del grupo Raigal

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Con esta pieza, el Gobierno de la Provincia celebró, en Gala Patria, el 215° aniversario de la Revolución de Mayo, en el Teatro del Bicentenarios. La obra propuso un recorrido por momentos clave de la historia argentina, desde antes de 1810 hasta los inicios del proceso revolucionario.

Detalles de la ceremonia

La gala de premiación se desarrollará el 30 de abril -un día después del Día Internacional de la Danza- en Salta y contará con la conducción de la reconocida conductora Maia Sasovsky (figura del Festival de Cosquín) y Oscar Humacata.

Incluirá una nutrida agenda de presentaciones artísticas a cargo de AHYRE, el Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, la Compañía Siembra, Valkirias, el Cuarteto Salamanca y la pareja de Celeste Pared con Javier Romero.

Asimismo, la organización confirmó que se realizarán homenajes a figuras emblemáticas como Luis Landriscina y Ramón Aguilar