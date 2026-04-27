Día Internacional del jazz: música y reflexión en el Chalet Cantoni

El jueves 30 de abril habrá shows en vivo a cargo y también charlas culturales. Será con entrada libre y gratuita.

El festejo del Día Internacional del Jazz reunirá a destacados músicos, como Elmer Meza

El próximo 30 de abril, los jardines del icónico Chalet Cantoni se transformarán en el epicentro del ritmo y la reflexión. San Juan convoca a una jornada única para celebrar el Día Internacional del Jazz, fusionando charlas profundas con el magnetismo de la música en vivo, en una cita imperdible para la comunidad.

Foro y jam en el Chalet Cantoni Desde que la UNESCO oficializó esta fecha en 2011, el jazz dejó de ser solo un género musical para ser reconocido como un motor de diálogo intercultural y libertad. En San Juan, esta premisa cobra vida a través de la Fundación Circuito Argentino de Jazz, que junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, propone un encuentro donde la música es el puente hacia la tolerancia y la dignidad humana.

El evento se dividirá en dos actos fundamentales:

El Foro: Una instancia de debate con referentes sociales y ONGs para analizar los desafíos de la igualdad y la paz en la actualidad.

La Jam: Un concierto evolutivo donde distintos músicos se irán acoplando en escena, simbolizando la evolución y la construcción colectiva del género. Serán parte de esta propuesta Elmer Meza, Ayelén Salinas, Martín Castro, Ariel Aballay, Santiago Garzón, Nicolás Bustos, Delfina Maschio, Leo Francile y Orlando Tejada. Para cerrar la noche, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico con sello local, transformando la velada en una experiencia sensorial completa.

Día Internacional del Jazz en San Juan Día : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora: 19:00 h

19:00 h Lugar: Chalet Cantoni

Chalet Cantoni Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Organiza: Circuito Argentino del Jazz