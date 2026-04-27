    • 27 de abril de 2026 - 11:37

    Día Internacional del jazz: música y reflexión en el Chalet Cantoni

    El jueves 30 de abril habrá shows en vivo a cargo y también charlas culturales. Será con entrada libre y gratuita.

    El festejo del Día Internacional del Jazz reunirá a destacados músicos, como Elmer Meza

    El festejo del Día Internacional del Jazz reunirá a destacados músicos, como Elmer Meza

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo 30 de abril, los jardines del icónico Chalet Cantoni se transformarán en el epicentro del ritmo y la reflexión. San Juan convoca a una jornada única para celebrar el Día Internacional del Jazz, fusionando charlas profundas con el magnetismo de la música en vivo, en una cita imperdible para la comunidad.

    Leé además

    Maia y Franco, juntos.

    Quién es Maia Reficco, la flamante novica de Franco Colapinto, el argentino que es furor en la Fórmula 1
    me llamaron pancha, la apuesta audiovisual de espiritu cuyano que valora a las mujeres de la historia nacional y busca llegar a netflix

    "Me llamaron Pancha", la apuesta audiovisual de espíritu cuyano que valora a las mujeres de la historia nacional y busca llegar a Netflix

    Por Celeste Roco Navea

    Foro y jam en el Chalet Cantoni

    Desde que la UNESCO oficializó esta fecha en 2011, el jazz dejó de ser solo un género musical para ser reconocido como un motor de diálogo intercultural y libertad. En San Juan, esta premisa cobra vida a través de la Fundación Circuito Argentino de Jazz, que junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, propone un encuentro donde la música es el puente hacia la tolerancia y la dignidad humana.

    El evento se dividirá en dos actos fundamentales:

    • El Foro: Una instancia de debate con referentes sociales y ONGs para analizar los desafíos de la igualdad y la paz en la actualidad.

    • La Jam: Un concierto evolutivo donde distintos músicos se irán acoplando en escena, simbolizando la evolución y la construcción colectiva del género. Serán parte de esta propuesta Elmer Meza, Ayelén Salinas, Martín Castro, Ariel Aballay, Santiago Garzón, Nicolás Bustos, Delfina Maschio, Leo Francile y Orlando Tejada.

    Para cerrar la noche, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico con sello local, transformando la velada en una experiencia sensorial completa.

    Día Internacional del Jazz en San Juan

    • Día: jueves 30 de abril
    • Hora: 19:00 h
    • Lugar: Chalet Cantoni
    • Entrada: libre y gratuita
    • Organiza: Circuito Argentino del Jazz

    image

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juana Viale.

    Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Convocatoria para artistas: cuento de María del Carmen Abal Giudice

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Maia Reficco.

    Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Adolfo Aristarain.

    Murió Adolfo Aristarain, el prestigioso director argentino

    Por Redacción Diario de Cuyo