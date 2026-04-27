    • 27 de abril de 2026 - 07:01

    Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

    El evento realizado en los estudios de Telefé reconoció con el galardón principal a la conductora. Los detalles de la jornada.

    Juana Viale.

    Juana Viale.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda consagró el domingo 26 de abril a Juana Viale con el galardón de oro, durante una gala transmitida en vivo desde los estudios de Telefé.

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    No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo en su discurso.

    La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) organizó la premiación, que enfatizó el valor de quienes se desempeñan detrás de escena en vestuario y estilismo, una inclusión que, según planteó Flavia Fernández, organizadora del evento, buscó “hacer hablar de moda en el prime time”.

    El clima de la ceremonia destacó por la presencia de figuras notorias del espectáculo, como Susana Giménez, y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La transmisión inició desde las 21:00 con la tradicional alfombra roja liderada por Chino Leunis y Zaira Nara, antesala de un encuentro dedicado a la creatividad y la diversidad de propuestas en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

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    Juana Viale.

    Juana Viale.

    Los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

    Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

    Juana Viale (Almorzando con Juana)

    Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

    Vero Lozano (Cortá por Lozano)

    Mejor estilo en conducción masculina

    Iván de Pineda (Pasapalabra)

    Mejor estilo panelista femenina

    Sol Pérez (Gran Hermano)

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    Sol P&eacute;rez.

    Sol Pérez.

    Mejor estilo panelista masculino

    Lizardo Ponce (SQP)

    Actriz con mejor estilo en ficción

    Julieta Zylberberg (Yiya)

    Actor con mejor estilo en ficción

    Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

    Mejor estilo femenino en big show

    Sofía Gonet, “La Reini” (MasterChef Celebrity)

    Mejor estilo masculino en big show

    Nico Occhiato (La Voz Argentina)

    Mejor diseñador/a de moda femenina

    Evangelina Bomparola

    Mejor diseñador de moda masculina

    Nicolás Zaffora

    Mejor maquillador/a

    Gervasio Larrivey

    Mejor peluquero

    Max Jara

    Mejor estilista

    Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

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    Zaira Nara.

    Zaira Nara.

    Mejor influencer de moda

    Zaira Nara

    Mejor estilo femenino en streaming

    Evelyn Botto (Olga)

    Mejor estilo masculino en streaming

    Fer Dente (Olga)

    Mejor estilo en redes

    Carolina Pampita Ardohain

    Nuevo talento de la moda

    Valentina Schuchner

    Talento argentino por el mundo

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    Ícono de la moda argentina

    Susana Giménez

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    Susana Gim&eacute;nez.

    Susana Giménez.

    Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026

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