Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

El evento realizado en los estudios de Telefé reconoció con el galardón principal a la conductora. Los detalles de la jornada.

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda consagró el domingo 26 de abril a Juana Viale con el galardón de oro, durante una gala transmitida en vivo desde los estudios de Telefé.

“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo en su discurso.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) organizó la premiación, que enfatizó el valor de quienes se desempeñan detrás de escena en vestuario y estilismo, una inclusión que, según planteó Flavia Fernández, organizadora del evento, buscó “hacer hablar de moda en el prime time”.

El clima de la ceremonia destacó por la presencia de figuras notorias del espectáculo, como Susana Giménez, y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La transmisión inició desde las 21:00 con la tradicional alfombra roja liderada por Chino Leunis y Zaira Nara, antesala de un encuentro dedicado a la creatividad y la diversidad de propuestas en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

image Juana Viale.