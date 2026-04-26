    • 26 de abril de 2026 - 18:01

    Murió Adolfo Aristarain, el prestigioso director argentino

    La noticia la confirmó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

    Adolfo Aristarain.

    Adolfo Aristarain.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Academia del Cine de España informó este domingo que murió el director argentino Adolfo Aristarain a los 82 años. A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los grandes realizadores argentinos con películas exitosas y prestigiosas como Martín (Hache), Un lugar en el mundo, Últimos días de la víctima, Tiempo de revancha y Roma, entre otras.

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    El cineasta vivió durante años entre Argentina y España, donde hace dos años fue condecorado con la medalla de oro. “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, dijo en aquel entonces cuando recibió el reconocimiento.

    Sus inicios en la industria estuvieron vinculados a múltiples roles: comenzó como meritorio, se formó como sonidista, montador, ayudante de producción y de dirección, e incluso apareció frente a cámara en Dar la cara de José Martínez Suárez. La colaboración con su maestro Mario Camus y con su inseparable guionista Kathy Saavedra —a quien atribuyó haber evitado la sensiblería en sus trabajos— marcó la profundidad de sus historias.

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    Entre los nombres más recurrentes y admirados por Aristarain figuran actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

    En los últimos 20 años no filmó, pero nunca se sintió retirado. En 2024, cuando le concedió una entrevista al diario español El País, explicó: “A partir de 2010 paré y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación. Me operaron durante 11 horas. Yo pedí los videos porque quería saber qué había pasado durante todo ese tiempo, pero no me los quisieron mostrar”.

    Durante la charla, contó que ese proceso se vio interrumpido de manera inevitable en 2020. “Cuando tenía que arrancar con la recuperación, empezó la pandemia. Todo esto me demoró bastante. Ya había pedido los derechos del libro que escribió la hija de Piazzolla, Diana. Negocié con los hijos de Diana, que son un encanto. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, lo que no calculé era que la película era demasiado cara", sostuvo sobre el proyecto que no materializar.

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