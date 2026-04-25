Adiós a Leonor Rigau de Carrieri: las últimas charlas con DIARIO DE CUYO

El viernes por la noche, cuando el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson celebraba sus 90 años de vida , paradójicamente, una triste noticia arremolinó las emociones. Había fallecido Leonor Rigau de Carrieri . Gran artista visual y destacada docente, a poco de trascender la noticia, las redes comenzaron a hacerse eco de su partida.

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Figura imprescindible del arte y la cultura de la provincia y la región, DIARIO DE CUYO tuvo la oportunidad de entrevistarla muchas veces . Las últimas fueron, con motivos muy diferentes: la iniciativa de abrir su casa para que la comunidad pudiera conocer el arte que la habitaba ; y por otro lado, la obra de temática religiosa que dejó en una capilla de Angaco .

Compartimos con nuestros lectores esas dos últimas notas , artículos que aportan a la memoria colectiva, que dan testimonio de lo que significó Leonor para el arte, especialmente de San Juan, y que contribuyen a recordar y a poner en valor su rica historia y su valioso legado .

En 2022, junto a su hijo Lucas, abrió las puertas de la hermosa casona del Barrio del Bono, para convertirla en “Museo por una noche” . Fue la primera vez que la propiedad se mostró al público y había un objetivo: resignificar su arquitectura a 60 años de la construcción de lo que fue hogar y templo del arte ; ya que paso a paso se podían apreciar las producciones artísticas de sus dueños: Leonor, y su esposo, el también reconocido artista plástico José Carrieri (autor, entre tantas obras, del Monumento al Deporte, emplazado en el Parque de Mayo).

image Leonor y su hijo Lucas, anfitriones de "Museo por una noche"

image El "backstage" de la puesta a punto de la casa, para las visitas

"De lo que se está viendo, nada fue visto nunca. Hay una serie muy dura que se refiere a alegatos, que no son para colgar en una casa o para vender, simplemente reflejan mis ganas de expresarme; y otra con reciclaje de radiografías que hice al fallecer mi hijo Fabio", expresó en esa oportunidad. "Los vitrales que se ven son algunos de los que hice después de estudiar para fundar el centro de vitrales en el Tornambé, porque no había nadie que supiera, por eso fui a Europa a aprender. Y pueden verse esculturas de Pepe que no están entendidas como tal, porque son maquetas transformadas en esculturas. Acá está toda la obra nuestra guardada, todo lo del último tiempo hasta que no pude más. Lo que dijimos al llegar acá era que trabajaríamos en el lugar y para el lugar, y eso hicimos", agregó.

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“De aquí a la eternidad” – Nuestra Señora del Carmen, Angaco

La última charla con Leonor fue telefónica, al año siguiente, 2023. Fue en el marco de un informe sobre los artistas sanjuaninos que han dejado huella en el arte religioso que se exhibe en la provincia. Leonor fue una de ellos. Con pasión y detalle contó a este medio acerca de su trabajo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Angaco.

"El Padre Lona no tenía iglesia y le dije ‘Se la vamos a hacer nosotros’. Sin cobrar un centavo armamos una iglesia donde no había nada”, rememoró Leonor, por entonces al frente del Centro de Creación y Museo Tornambé (UNSJ), que tomó este trabajo junto a las entonces jóvenes profesionales Eneida Roso, Ana María Zibarelli, Cristina Camenforte y Estela Milán. Fue en los ’80 y llevó varios meses.

image Leonor, subida al andamio para pegar las venecitas con las que hizo el mural

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Trepada a un andamio, Rigau hizo el mural de la patrona de la parroquia, que abajo tiene viñedos. "No hay una intención plástica personal, está referida a una estampa convencional, para que fuera reconocible y no resultara extraña al pueblo", contó. "Está toda ‘bordada’ en venecitas. Hacía el dibujo sobre papel, pegaba las baldocitas y estampaba sobre el cemento fresco, trepada en un andamio improvisado a 9 metros de altura. Muchas se saltaban y había que volver a pegar", rememoró, con los recuerdos frescos y una lucidez envidiable, antes de compartir estas imágenes, que eligió especialmente para este artículo. especialmente.