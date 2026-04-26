Mujeres Argentinas y un viaje en el tiempo entre la danza y canto que emocionó en el Teatro del Bicentenario

En mayo del 2024, en el marco de la Gala Patria, el Teatro del Bicentenario presentó Mujeres Argentinas, u na adaptación de la emblemática obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, que contó en versión original con la voz de Mercedes Sosa.

Dos años después, siendo parte de la celebración por los 10 años del teatro, la obra volvió nuevamente a escena con sus dos cantantes originales, cuerpo de bailarines locales y la presencia de La Camerata San Juan, los responsables de la musicalización.

Rostros de mujeres en blanco y negro surgidas de una proyección forman parte de los primeros minutos de la puesta en escena. De fondo, detrás de la pantalla distintas siluetas comienzan a transitar el escenario, a exhibir las distintas posibilidades que tienen los cuerpos, creando variedad de figuras, momentos, construcciones. El juego de luces y oscuridad invocó un ambiente auténtico y emotivo que se sostuvo a lo largo de la obra.

La voz de Aimé fue la primera en irrumpir en la escena, acompañada de intérpretes del movimiento que durante toda la canción la fueron acompañando y haciendo parte del cuadro, camuflándose la cantante entre los bailarines. El escenario por momentos quedaba chico, siendo el refugio momentáneo de una sincronicidad única entre el contemporáneo y el folclore, entre el canto y la danza.

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Luego fue el turno de Meli Quiroga, que con su característica voz inundó la sala principal del Teatro del Bicentenario con tonalidades que erizaban la piel. La danza también tuvo su rol vinculante, donde la cantante fue parte de cada propuesta del movimiento, mientras mantenía la dulzura de la interpretación.

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La maravilla de cada movimiento, la exactitud artística del conjunto orquestal y la sincronicidad con las corporalidades cantantes dieron origen a un momento de disfrute que se vio reflejado en la ovación final, cosechando aplausos y vitoreos de pie.

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El recorrido histórico musical homenajeó a ocho figuras femeninas que fueron claves en la historia y la cultura nacional, invisibilizadas en otras épocas, reivindicadas en la actualidad. Juana Azurduy, Alfonia Storni, Rosarito Vera, Dorotea, Manuela Pedraza, Guadalupe Cuenca, Mariquita Sánchez de Tompson y la Gringa Chaqueña estuvieron presente en cada una de las canciones que fueron ejecutadas por una implacable profesionalidad y emotividad por parte tanto de Aimé como de Meli, de las decenas de bailarines que recorrieron cada centímetro del escenario, como de los instrumentistas de La Camerata San Juan.

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Ficha técnica de Mujeres Argentinas

Reposición de Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna