Mujeres Argentinas, desde adentro: de "es el hijo que regresó a casa" a "pulir la piedra preciosa", la emoción de quienes hacen la obra maestra

Hace tiempo se viene trabajando en lo que será la reposición de “Mujeres Argentinas” , una de las obras de autoría del Teatro del Bicentenario que dos años después de su estreno volverá a subir al mismo escenario que la vio nacer y lucirse ante cientos de sanjuaninos. En un mismo espacio confluyen todas las áreas que harán posible la magia una vez más, y DIARIO DE CUYO te invita a conocer las entrañas de un proyecto artístico multidisciplinario con esencia sanjuanina.

Resta poco más de una semana para el estreno de la reposición y en el Teatro del Bicentenario no se duerme. Con jornadas que rondan entre las 8 y las 12 horas, cada trabajador es fundamental para que todo sea un éxito. Desde la labor en los talleres que tienen a su cargo la escenografía, la sastrería encargada de vestir a cada intérprete, la puesta a punto de luces y la distribución de cada elemento en el escenario se estudia con días de anticipación para que nada quede librado al azar.

“Podemos estar más de 12 horas incluso, pero no por una exigencia en sí, sino porque uno quiere hacer las cosas bien y por ahí cuando uno invierte tiempo eso te da la ventaja estratégica. La mayoría de los que estamos acá nos gusta nuestro trabajo y eso es fundamental, porque amamos lo que hacemos”, comenta con orgullo Jorge Moreno, quien en esta oportunidad se encuentra a cargo de lo que es utilería, escenografía, y el montaje de cada escena.

La puesta en esta oportunidad cuenta con la dirección de Alexis Miranda y Jorge Vásquez, quienes combinan en escena el canto en vivo, la música interpretada por La Camerata y el movimiento de los intérpretes que lleva a que el escenario se haga pequeño ante la inmensidad de sus danzas.

Pero lo que sucede en el escenario, y que podrá disfrutar el público sanjuanino en los próximos días es solo una pequeña parte de toda la producción y el trabajo que hay detrás.

Sastrería y el maravilloso mundo de crear con telas y texturas

Marta Sisterna es quien está a la cabeza del taller de realización y confección de sastrería. Es decir, en cada una de las mujeres que forman parte del espacio esta la responsabilidad de vestir a los intérpretes en escena.

Hace poco más de un mes comenzaron a diseñar y crear los distintos trajes que desfilarán por el escenario durante cada velada. En esta oportunidad, al ser una reposición gran parte de los vestuarios ya estaban creados, por lo que se trabajó más en la adaptación a las distintas corporalidades como a la confección de las piezas faltantes.

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A diario son cinco las personas que están detrás de las máquinas y con tijera en mano, y a medida que la fecha del estreno se acerque se sumarán dos trabajadoras más; mientras que en escenario durante las funciones serán cinco las vestuaristas que ayudarán a que cada traje se vea tal cual se diseñó.

De todas las trabajadoras que hay en el taller actualmente, Marta es la única que formó parte del equipo hace dos años. “Tuve que apelar a mi memoria y sacar lo que me acordaba de aquella vez. Igual es una obra muy del teatro, es una producción hecha acá, entonces es como un hijito que volvió a casa”, comentó la profesional con la emoción contenida en la voz. En su mirada se podía percibir la alegría ser parte nuevamente del proceso.

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En ellas no solo está el desafío de confeccionar los vestuarios, sino que los mismos sean lo suficientemente cómodos para verse vistosos tanto puestos como en movimiento. Sobre este punto en particular Marta detalló que hay una conciencia generalizada sobre quiénes serán los que porten cada traje. Cuidar el corte, que la tela acompañe, que no resulte un estorbo al moverse cuando levantan un brazo o caen al suelo son consideraciones que se tienen presente ante la confección.

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“Todas entendemos que el artista tiene que estar cómodo para hacer su trabajo. Acompañamos el proceso, ya que si el artista se siente cómodo significa que hicimos bien nuestra parte”, asegura Marta.

Ir un poco más allá de lo que es la obra original, el desafío desde la escenotécnica

Jorge Moreno durante el estreno en 2024 estuvo en el rol de preproducción, mientras que en esta oportunidad su papel no solo es otro, sino que representa otros desafíos, el cual asume con orgullo y alegría.

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Recorriendo los pasillos que hacen al imponente teatro, comenta que más que una reposición, es una oportunidad. “Me atrevo a decir que podremos pulir esta piedra preciosa, porque es una obra muy linda. En lo visual es muy cromática, tiene mucho color, mucho trabajo de luces, de proyección. Tenemos todo eso para perfeccionar”, destacó.

image Jorge Moreno

El que sea una reposición para Jorge es como un trabajo previo que ya se realizó y fue exitoso, por lo que resta acomodar las piezas, repasar aquello que no salió como se esperaba y mejorarlo. En esos aspectos está puesta su energía y la de todo el equipo que chequea más de una vez cada elemento en escena.

La fuerza femenina, en la voz de las protagonistas que vuelven con Mujeres Argentinas

Como sucedió en 2024, Melisa Quiroga y Aime serán las responsables de, con sus maravillosas entonaciones, ponerle la voz a cada canción de la pieza.

“Es una gran alegría volver a hacer esta obra maravillosa. Estoy contenta y orgullosa de ser parte una vez más. Como es una reposición y la hemos hecho, hemos tenido un mes de ensayo intenso donde cantamos en vivo y tenemos otra parte con la puesta en escena y cosas que van alrededor de la producción de este evento”, destacó Aimé en su descanso de minutos mientras esperaba su turno para ensayar junto a La Camerata.

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Por su parte, Melisa, lista para el ensayo en escenario, dedicó unos minutos para reflexionar lo que es Mujeres Argentina para ella. “Se siente con muchos recuerdos, con sentimientos que dejó aquella obra, con la sabiduría que uno va mejorando con el tiempo, viéndose en ensayos y videos que te hace mejor que la vez pasada. El cuerpo tiene memoria, un poco más viejo, pero sigue entrenado, poniendo lo mejor de uno para combinar la coreografía con el canto”, detalló.

Mujeres Argentinas y sus dimensiones, desde la mirada de la directora del TB

Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario, sigue de cerca cada momento de la construcción y el montaje de la obra. Está en contacto permanente con cada área a disposición para cualquier requerimiento o sugerencia que sirva a hacer la puesta más majestuosa de lo que ya es.

En diálogo con DIARIO DE CUYO explicó que para ella la puesta tiene varias dimensiones. “Por un lado la reposición de una obra que se estrenó, siendo una producción original del teatro. En el marco de los 10 años del teatro la estamos poniendo de nuevo en escenario. Esa es la dimensión que tiene que ver con el legado, lo que el teatro deja a nivel cultural y artístico”, destacó.

Sin duda otra de las dimensiones es el valor simbólico de la obra. Cabe recordar que Mujeres Argentinas es una pieza creada en el año 1969 con la música de Ariel Ramírez, la Letra de Félix Luna y la voz de Mercedes Sosa. “Lo que buscaron estas tres personalidades del mundo artístico histórico argentino es reivindicar el rol de la mujer en la historia argentina”, señaló Moreno.

La tercera dimensión la vincula a lo artístico y el rol de la danza en la puesta en escena, un elemento que no existía en la pieza original. Sobre ello, Silvana recuerda que es un tributo a la danza como expresión. “De la mano de Alexis Miranda y Jorge Vásquez, que son los directores creativos y coreográficos, junto con todo el equipo de danza que dirige Victoria Balanza estamos trabajando en esta propuesta que tiene un contenido desde la corporalidad muy importante. Tenemos un elenco concertado con 24 maravillosos bailarines sanjuaninos que vienen de distintas experiencias artísticas y educativas”, remarcó.

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La dimensión visual estará en manos de las obras de Carlos Gómez Centurion, con sus paisajes que hacen referencia a la cordillera, invitando a pensar y revisar la mirada sobre la identidad sanjuanina.

image El cuerpo de intrérpretes junto a los directores Alexis Miranda, Jorge Vásquez y Victoria Balanza.

“Creo que lo más maravilloso que tiene la obra es poder habitarla nuevamente. Permite ahondar más profundamente en todos los significados. No nos quedamos solo con la gran puesta en escena, sino que es una propuesta cuidada desde todos los aspectos”, reflexionó Silvana. Y sin duda ese cuidado se percibe a diario en las jornadas intensas de movimiento y trabajo que se viven en el interior del gran gigante de la cultura sanjuanina.

El dato sobre Mujeres Argentinas

La propuesta reúne a más de 60 artistas y profesionales sanjuaninos en escena, en una experiencia escénica de gran despliegue artístico que será parte de las actividades por el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril.

Las funciones serán el sábado 25 de abril a las 21; el domingo 26 de abril a las 20 y el sábado 2 de mayo a las 21h, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

En esta oportunidad hay descuento especial en preventa exclusiva del 20% , disponible tanto en boletería como de manera online, utilizando el código promocional DANZA. Las entradas serán de $30.000, $25.000, $15.000 y $10.000 y se pueden adquirir en boleterías del teatro como por TuEntrada.com.

Además hay promociones y descuentos especiales para institutos de danzas y espacios de formación en movimiento, para que todos los sanjuaninos celebren el día de la danza de una manera especial.