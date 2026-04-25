Ciclo de cine de Diario de Cuyo: mate, clásicos nacionales y un lindo público en el Parque de Mayo

Tal como el sábado pasado, la gran pantalla volvió a erigirse en el Parque de Mayo , para ofrecerle a los sanjuaninos la posibilidad de disfrutar de buen cine nacional, bajo las estrellas. Fue la segunda entrega del Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO , que organiza en colaboración con la ENERC y la dirección de Espacios verdes de la provincia.

Con entrada totalmente libre y gratuita, El robo del Siglo –la primera película que se exhibió en ese espacio- le entregó la posta a otra exitosa producción argentina: esta vez fue el turno de "Nueve Reinas" , dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

Tras la presentación del ciclo, a cargo de Federica Mariconda -gerente de Relaciones Institucionales en San Juan del Grupo Andesmar- , inició la exhibición, con un cortometraje sanjuanino, que los presentes siguieron atentamente. A modo de previa, la ENERC Sede Cuyo exhibió “La chica que gira” (12 minutos), una producción local dirigida por Ana Luz Torraz con guion de Francisco Flores.

Finalizada la apuesta provincial, comenzó la atrapante historia de estos dos timadores encarnados por Darín y Pauls, mientras la platea disfrutaba de algún aperitivo. Es que, ya con la primera experiencia, fueron varios más los que llegaron munidos con sus canastas de mate, para que el programa fuera completo.

Qué dijeron los sanjuaninos del Ciclo de Cine

“Vine el sábado pasado y ahora de nuevo. Es lindo, porque pasás un buen rato y es amigable con el bolsillo”, sonrió la capitalina Fátima Sánchez, matecito en mano, quien contagió a un par de amigas con su entusiasmo para que se sumaran. A unos metros, y mientras su hija sacaba unos sanguchitos de una bolsa, Lorna y Luis, que habían llegado desde Chimbas, seguían la pantalla. “Vinimos temprano y cuando vimos que se juntaba gente, nos vinimos a ver qué era y nos quedamos”, comentó la ama de casa, contenta también con la propuesta.

3 En familia o con amigos, el Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO fue un buen plan para el sábado en la tarde-noche

Más adelante, sentados en el muro zigzagueante que sirvió de asiento, mesita y también de cobijo, Sonia y Marcelo disfrutaban de la peli y de los mates. "Nos enteramos por el Diario de Cuyo. El sábado pasado no pudimos venir, pero éste sí", dijo él. "Está genial, además, somos adictos a las películas", sonrió Sonia.

El fresco verde del parque y el aire se hacían sentir, pero no lograron amedrentar a quienes se habían dispuesto a pasar un buen rato de séptimo arte a cielo abierto. Sobre lonas o en reposeras, tapados con mantas o con alguna campera, lo cierto es que nadie se movió hasta que no terminó la proyección.

image El fresco se hizo sentir, pero las mantitas estuvieron a mano para los más friolentos

"Es muy linda la idea, a nosotras nos encanta salir y estas cosas están muy buenas", dijeron Melina y Maia, que se enteraron por las redes de este medio, aceptaron la invitación. Una vez allí, como el resto de los presentes, recibieron con aprobación la bolsita de papel reciclado que entregó nuevamente DIARIO DE CUYO, para arrojar los residuos y mantener limpio el parque.

2 Melina y Maia, dos generaciones que disfrutaron de la misma propuesta

Buen cine, buen lugar, buen clima, buen público. Todo dicho.