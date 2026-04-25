Mondongo en San Juan: "Para nosotros es una alegría total llegar a público de todo el país"

En el marco de la inauguración del primer bloque expositivo del año del Museo Franklin Rawson , el prestigioso grupo Mondongo volvió a hacer pie en San Juan . Tras su visita en 2015, trajo ahora la mega instalación “Argentina” y la pieza "Calavera #3", en el marco de una gira nacional impulsada por ArtHaus.

DIARIO DE CUYO habló con Manuel Mendanha, uno de sus integrantes, junto a Juliana Laffitte . Con una trayectoria que los ha llevado desde su taller en Buenos Aires hasta el MALBA y los grandes museos de Roma y Los Ángeles, sin embargo, el artista celebró este recorrido federal , que permite el acceso de otro público a sus creaciones, y se mostró feliz de volver a la provincia .

- Es una obra que hicimos desde el 2009 al 2013, en un momento en el cual veníamos de estar encerrados trabajando arduamente en nuestro taller durante nueve años. Nos invitaron a un campo en Entre Ríos y quedamos tan impactados con el paisaje que empezamos a trabajar en esto. Además, en el delta, la vegetación muere y renace estacionalmente, nos pareció una increíble metáfora de nuestro pueblo y de la vida misma.

- Técnicamente es una obra imponente por sus dimensiones y materiales...

- Es una serie de cuadros que tiene 45 metros de largo: son 15 paneles de 3x2 metros en un alto relieve. Vos podés caminar desde un río muerto, que es una cárcava, hasta llegar al río Uruguay, que es el río vivo.

- ¿El espectador tiene que enfocar en algo en particular o dejarse llevar?

- Bueno, siempre pienso que es mejor dejar al público que se comunique a su manera con las obras. Lo que sí puedo contar con respecto a ésta, específicamente, es que la técnica es novedosa, porque es un alto relieve hecho con plastilina, que es un material que nosotros usamos como pintura. Y después, sí, está llena de pequeños detalles dentro del mismo paisaje, como disparadores a pensamientos nuevos. Los invito a verla porque de verdad trabajamos mucho para ello.

- ¿Qué te parece que "Argentina" gire por Argentina?

- Cuando hacíamos esta obra, teníamos la intención de que se muestre primero en Argentina para reencontrarnos con nuestro entorno. Tomamos la decisión de que se quedara en el país y nunca venderla por separado. Ahora, gracias a que Andrés Buhar (NdeR: propietario de ArtHaus) adquirió la obra, pudimos iniciar esta gira que comenzó en Rosario. Para nosotros es una alegría total llegar a público de todo el país y democratizar la posibilidad de mostrar las cosas. Es un desafío grande por lo que implica mover piezas que pesan 100 kilos cada una, pero es emocionante que suceda.

Para nosotros es una alegría total llegar a público de todo el país y democratizar la posibilidad de mostrar las cosas Para nosotros es una alegría total llegar a público de todo el país y democratizar la posibilidad de mostrar las cosas

Vanitas y la persistencia de la "Calavera"

En paralelo a la inmensidad de los paisajes de Entre Ríos, su presencia en el Museo Franklin Rawson incluye la emblemática "Calavera #3". Mendanha explica que ambos proyectos son vasos comunicantes: "Son dos tópicos clásicos de la historia del arte: el paisaje y el vanitas (NdeR: género que resalta la fugacidad de la vida). Usamos la calavera como contenedor para tratar de poner en discusión la historia de la cultura", expresó Manuel.

En paralelo, para el artista, esta muestra implica un reencuentro con esta obra. "A esta calavera no la veía hace 11 años, porque estuvo en Nueva York y en París. Que hoy esté en San Juan es especial", confesó antes de ahondar en el diálogo entre ambas. Es que incluso en el panel número 9 de la serie "Argentina", las calaveras aparecen integradas, demostrando que la vida y la muerte fueron trabajadas bajo el mismo pulso creativo entre 2009 y 2013.

Conexión San Juan y mensaje a los artistas locales

Con “Argentina”, la relación de Mondongo con San Juan suma un nuevo capítulo. Consultado sobre la posibilidad de que el desierto impacte tanto como el Litoral en ellos, Manuel no lo descartó, pero apuntó: "Mañana (por hoy) vamos a visitar la Difunta Correa, así que no sé, después te digo", adelantó con entusiasmo.

Uno de los grandes protagonistas de esta inauguración, Mendanha también se mostró encantado de cruzarse con los talentos locales. "Bienvenidos, los conoceremos”, dijo, antes de improvisar una sugerencia para ellos: “Mi consejo es que hagan lo que realmente deseen, que sean fieles a sus deseos aunque parezca imposible. Cuando arrancamos con esta obra, parecía un absurdo hacer 15 cuadros de estas dimensiones que no entran en cualquier lugar, pero apostamos a eso. Tratar de encontrar qué es lo que uno desea y apostar a ello es, en definitiva, encontrarse a uno mismo", concluyó.