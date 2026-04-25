Ciclo de cine de DIARIO DE CUYO: proyectan Nueve Reinas este sábado en el Parque

El ciclo de cine en San Juan continúa este sábado con Nueve Reinas, gratis y al aire libre en el Parque de Mayo.

El ciclo de cine en San Juan de DIARIO DE CUYO tendrá una nueva función este sábado 25 de abril, con otra propuesta gratuita en el Parque de Mayo. Ahora vuelve a convocar al público con la proyección del clásico argentino “Nueve Reinas” y un cortometraje local, en una experiencia al aire libre.

Nueva función en el Parque de Mayo La cita será desde las 19:30 en el sector de Urquiza y 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por DIARIO DE CUYO, con colaboración de la ENERC sede Cuyo y la Dirección de Espacios Verdes, y busca acercar el cine nacional a la comunidad.

En esta oportunidad, se proyectará el cortometraje sanjuanino “La chica que gira”, dirigido por Ana Luz Torraz, junto al film “Nueve Reinas” (2000), protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls, un clásico del cine argentino.

Una propuesta que ya tuvo gran convocatoria El ciclo tuvo un exitoso debut días atrás, con una gran concurrencia de familias y grupos de amigos. El público disfrutó de una noche de cine al aire libre con “El robo del siglo”, en un ambiente relajado y con una organización que incluyó acciones para mantener limpio el espacio.

Un plan ideal para el fin de semana La propuesta se consolida como una alternativa cultural accesible y diferente, en uno de los espacios verdes más importantes de la provincia. Los asistentes pueden llevar reposeras, mantas o comida para disfrutar de la función, en un entorno pensado para toda la familia.