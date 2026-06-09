    • 9 de junio de 2026 - 09:42

    Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada

    Se trata de un último adiós donde solo participará la familia del artista y su círculo más cercano.

    Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada

    Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la familia aún espera la autorización de la Justicia para dar inicio a la cremación del cuerpo del cantante. Faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

    De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.

    El diputado Máximo Kirchner fue uno de los funcionarios que estuvo a disposición de la familia apenas irrumpieron las noticias del deceso de Solari. Su involucración fue tal que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hasta la morgue, para asegurarse de que todo transcurriera en orden.

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