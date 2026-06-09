    • 9 de junio de 2026 - 12:05

    La íntima postal de Mauro Icardi y la China Suárez desde Maldivas que revolucionó las redes

    El futbolista del Galatasaray abrió las puertas de sus lujosas vacaciones al destino soñado. Las imágenes de la pareja a pura pasión.

    Mauro Icardi y la China Suárez.

    Mauro Icardi y la China Suárez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mauro Icardi y la China Suárez continúan disfrutando de unos días de descanso en las Islas Maldivas y volvieron a convertirse en tema de conversación en las redes sociales tras compartir una serie de postales de su escapada romántica.

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    Entre las imágenes difundidas por el futbolista se destacó una fotografía artística de la actriz, tomada en medio de un entorno tropical rodeado de vegetación y palmeras, que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

    El álbum también incluyó escenas de la pareja caminando por la playa, observando el mar tomados de la mano bajo un arcoíris, además de momentos compartidos en la arena y actividades acuáticas durante su estadía en el exclusivo destino del océano Índico.

    Las imágenes llegan en medio de un extenso viaje que ambos iniciaron semanas atrás y que incluyó una escala en Japón antes de arribar a Maldivas. Desde entonces, la pareja viene mostrando distintos momentos de su recorrido, consolidando una relación que permanece bajo la mirada constante de los medios y las redes sociales.

    Junto a las fotografías, Icardi acompañó la publicación con una frase cargada de romanticismo: "El paraíso más lindo", en referencia tanto al destino elegido como a la compañía de la actriz. El mensaje no pasó inadvertido y sumó una nueva muestra pública de afecto entre ambos.

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