La Casa Natal de Sarmiento ofrece en junio una atractiva agenda

La emblemática Casa Natal de Sarmiento lanzó una variada agenda de actividades para junio. A través de múltiples convocatorias artísticas, muestras interactivas y recorridos guiados, el solar del prócer abrirá sus puertas para que los ciudadanos disfruten del museo desde perspectivas renovadas.
La grilla contempla opciones diversas que combinan la memoria histórica con la participación activa para el público infantil y adulto.
Quienes deseen sumarse a los talleres especiales que se dictarán a mitad de mes, deberán efectuar una inscripción previa comunicándose por mensaje de WhatsApp al número 2645608476.