    • 8 de junio de 2026 - 20:49

    La Casa Natal de Sarmiento ofrece en junio una atractiva agenda

    Muestras artísticas, recorridos guiados y espacios de lectura interactivos componen la grilla de actividades para toda la familia.

    La Casa Natal de Sarmiento sumará nuevas actividades a las que ya se llevan a cabo en el Museo Nacional.&nbsp;

    La Casa Natal de Sarmiento sumará nuevas actividades a las que ya se llevan a cabo en el Museo Nacional. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La emblemática Casa Natal de Sarmiento lanzó una variada agenda de actividades para junio. A través de múltiples convocatorias artísticas, muestras interactivas y recorridos guiados, el solar del prócer abrirá sus puertas para que los ciudadanos disfruten del museo desde perspectivas renovadas.

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    La grilla contempla opciones diversas que combinan la memoria histórica con la participación activa para el público infantil y adulto.

    Quienes deseen sumarse a los talleres especiales que se dictarán a mitad de mes, deberán efectuar una inscripción previa comunicándose por mensaje de WhatsApp al número 2645608476.

    La programación de la Casa Natal de Sarmiento

    • Martes 9 y 23 de junio (17:00 a 19:00 h): Lanzamiento del Club de lectura “Un puente de sentidos”, un espacio literario especialmente diseñado para la integración de personas adultas no videntes o con disminución visual.

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    Un puente de sentidos

    Un puente de sentidos

    • Desde el 13 de junio (horario habitual): Apertura de la exhibición temporal “Tinta en las Venas” en conmemoración del Día del Escritor; habilitación de la muestra periodística “La Hemeroteca abre. Junio/16” y montaje de la instalación interactiva “Páginas en Construcción”.

    • Desde el 15 de junio (horario habitual): Presentación de las “Cabinas de lectura”, una activa intervención artística urbana planificada para celebrar el Día del Libro.

    • Los días 18 y 25 de junio (18:00 a 19:30 h): Realización de jornadas de capacitación y actividades especiales con registro anticipado.

    • Sábado 20 de junio (horario habitual): Jornada festiva “Celebrar la bandera, celebrar la Patria”, rindiendo homenaje a la insignia nacional en su día.

    • Todos los martes y viernes (10:00 y 18:00 h): Recorridos temáticos guiados para descubrir los rincones del histórico inmueble.

    • Durante todo el mes (horario habitual): Exposición documental “Los Secretos de la Casa Natal de Sarmiento: Expedientes inéditos”, con acceso a archivos históricos guardados por décadas.

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    Los secretos de la Casa Natal de Sarmiento

    Los secretos de la Casa Natal de Sarmiento

    • Sábados, domingos y feriados: Entretenimientos familiares que incluyen la tradicional “Búsqueda del Tesoro en el Museo” y diversos juegos tradicionales en los patios coloniales.

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