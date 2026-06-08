La Casa Natal de Sarmiento ofrece en junio una atractiva agenda

Desde el 13 de junio (horario habitual): Apertura de la exhibición temporal “Tinta en las Venas” en conmemoración del Día del Escritor; habilitación de la muestra periodística “La Hemeroteca abre. Junio/16” y montaje de la instalación interactiva “Páginas en Construcción”.

Desde el 15 de junio (horario habitual): Presentación de las “Cabinas de lectura”, una activa intervención artística urbana planificada para celebrar el Día del Libro.

Los días 18 y 25 de junio (18:00 a 19:30 h): Realización de jornadas de capacitación y actividades especiales con registro anticipado.

Sábado 20 de junio (horario habitual): Jornada festiva “Celebrar la bandera, celebrar la Patria”, rindiendo homenaje a la insignia nacional en su día.

Todos los martes y viernes (10:00 y 18:00 h): Recorridos temáticos guiados para descubrir los rincones del histórico inmueble.