Tensión en Gran Hermano por la salud de Tamara Paganini

Una inesperada emergencia médica interrumpió la convivencia en "Gran Hermano: Generación Dorada" cuando Tamara Paganini debió abandonar el aislamiento de urgencia. La histórica participante causó una profunda preocupación tras manifestar un sorpresivo inconveniente físico que requirió atención hospitalaria inmediata.
Alarma y traslado de urgencia
El misterio comenzó temprano, cuando los micrófonos captaron a Brian Sarmiento anunciando que la jugadora ya no estaba en la vivienda. Los rumores se disiparon cuando se confirmó el verdadero motivo del traslado: Paganini presentó un evidente sangrado en uno de sus oídos, lo que obligó a los médicos de Telefe a derivarla a un centro de salud para realizarle estudios exhaustivos.
Según reportó Crónica, la internación temporal sembró sospechas y teorías en las redes sociales, donde los fanáticos llegaron a especular con que la participante se había enterado de noticias del exterior. Sin embargo, el diagnóstico estuvo estrictamente ligado a este cuadro otológico, que se suma a la reciente pérdida y rotura de dos piezas dentales que ya venían complicando su estadía.
Un regreso custodiado a Gran Hermano
Afortunadamente, la tranquilidad regresó por la tarde. Las cámaras de la transmisión en vivo mostraron a la mediática de 52 años nuevamente en el comedor, visiblemente cansada y recostada, pero reincorporada a la rutina.
Desde la producción informaron que la exsubcampeona del año 2001 se encuentra estable, aunque permanecerá bajo estricta observación clínica para prevenir futuras complicaciones.
Paganini, que ingresó a fines de marzo como el reemplazo más costoso de la temporada —con un sueldo estimado de 5 millones de pesos semanales, según medios nacionales—, planea seguir defendiendo su territorio dentro del reality a pesar de los constantes contratiempos médicos.