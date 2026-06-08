    • 8 de junio de 2026 - 19:15

    Tensión en Gran Hermano por la salud de Tamara Paganini

    La mítica participante de Gran Hermano dejó el reality por un sangrado de oído. Tras ser evaluada, regresó bajo la lupa médica.

    La casa de Gran Hermano se alteró con la salida de excampeona, por un problema de salud.&nbsp;&nbsp;

    La casa de Gran Hermano se alteró con la salida de excampeona, por un problema de salud.  

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una inesperada emergencia médica interrumpió la convivencia en "Gran Hermano: Generación Dorada" cuando Tamara Paganini debió abandonar el aislamiento de urgencia. La histórica participante causó una profunda preocupación tras manifestar un sorpresivo inconveniente físico que requirió atención hospitalaria inmediata.

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    Alarma y traslado de urgencia

    El misterio comenzó temprano, cuando los micrófonos captaron a Brian Sarmiento anunciando que la jugadora ya no estaba en la vivienda. Los rumores se disiparon cuando se confirmó el verdadero motivo del traslado: Paganini presentó un evidente sangrado en uno de sus oídos, lo que obligó a los médicos de Telefe a derivarla a un centro de salud para realizarle estudios exhaustivos.

    Según reportó Crónica, la internación temporal sembró sospechas y teorías en las redes sociales, donde los fanáticos llegaron a especular con que la participante se había enterado de noticias del exterior. Sin embargo, el diagnóstico estuvo estrictamente ligado a este cuadro otológico, que se suma a la reciente pérdida y rotura de dos piezas dentales que ya venían complicando su estadía.

    Un regreso custodiado a Gran Hermano

    Afortunadamente, la tranquilidad regresó por la tarde. Las cámaras de la transmisión en vivo mostraron a la mediática de 52 años nuevamente en el comedor, visiblemente cansada y recostada, pero reincorporada a la rutina.

    Desde la producción informaron que la exsubcampeona del año 2001 se encuentra estable, aunque permanecerá bajo estricta observación clínica para prevenir futuras complicaciones.

    Paganini, que ingresó a fines de marzo como el reemplazo más costoso de la temporada —con un sueldo estimado de 5 millones de pesos semanales, según medios nacionales—, planea seguir defendiendo su territorio dentro del reality a pesar de los constantes contratiempos médicos.

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