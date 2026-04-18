Ciclo de cine de Diario de Cuyo: una hermosa nochecita de peli al aire libre

Un día ideal para disfrutar al aire libre el en pulmón verde sanjuanino fue el inmejorable marco del estreno del Ciclo de Cine organizado por DIARIO DE CUYO, con colaboración de la ENERC sede Cuyo y de la Dirección de Espacios Verdes , que tuvo lugar el sábado en el Parque de Mayo.

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Grupos de amigos y familias completas se dieron cita en la esquina de 25 de mayo y Urquiza , adonde se montó esta suerte de cine a cielo abierto que, con entrada totalmente libre y gratuita, hace foco en producciones locales y grandes títulos nacionales.

Tras la proyección de “Volver a verte” (tesis premiada de la ENERC, dirigida por Román Ruberti), comenzó la exhibición de la primera propuesta: “El robo del siglo” (2020), film de Ariel Winograd, con protagónicos de Diego Peretti y Guillermo Francella, basado en el golpe contra el Banco Río, de Acassuso, hace 20 años.

Mientras algunos espectadores ya se habían acercado para asegurarse el mejor lugar frente a la pantalla, otros un poquito más rezagados desplegaron sus mantas, reposeras y mesitas cuando ya caía la noche.

Tras la presentación del ciclo, a cargo de Federica Mariconda -gerente de Relaciones Institucionales en San Juan del Grupo Andesmar - , inició la exhibición con el cortometraje sanjuanino, que los presentes siguieron atentamente.

Finalizado el mismo, y en medio de un breve intermedio, Ivana -de DIARIO DE CUYO- comenzó a repartía bolsitas de papel reciclado entre los presentes, al tiempo que, desde el micrófono Mariconda instaba a la concurrencia a arrojar allí sus residuos, para ayudar a mantener la limpieza del Parque de Mayo, lo que provocó el espontáneo aplauso de la platea. Entonces sí, comenzó “El robo del siglo”.

cine cuyo bolsitas Ivana, desde DIARIO DE CUYO, repartió bolsitas de papel reciclado a los presentes, para arrojar los residuos y mantener la limpieza del Parque de Mayo

Planificado u ocasional, un lindo momento

image Yanina Gómez y Gema Allende: "Nos enteramos de la proyección y vinimos a ver la película"

“Es muy buena idea. Sí, vinimos especialmente a ver la película” dijeron a DIARIO DE CUYO Yanina Gómez y Gema Allende, que sabían del ciclo, fueron especialmente y se dispusieron a disfrutarlo. Lo mismo sucedió con los Ortiz y los Montoya: “Nos enteramos por el diario, es algo lindo, un plan diferente”, opinaron.

image Familias Ortiz y Montoya: "Es un plan diferente"

Pero la más preparada sin dudas fue la familia de Cecilia y Cristian, que -junto a sus hijitos Nayeli y Ethan- armaron en segundos la mesita de camping para disponerse a un buen momento de cine, mientras compartían una cena frugal. También sabían de las proyecciones y armaron salida familiar.

image Cecilia y Cristian llegaron en familia, bien preparados para disfrutar de la peli

“Está buenísimo”, dijeron desde su manta extendida en el piso las mujeres de las familias Juarez y Gomes da Silva, rodeadas de sus parejas y niños, quienes también elogiaron la propuesta. “Estábamos en el parque, nos invitaron y nos vinimos a ver, muy lindo”, acotaron.

image Los Juarez y los Gomes da Silva. "Nos invitaron a acercarnos y vinimos. Está muy bueno"

En síntesis, el público disfrutó del Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO, en un ambiente familiar y tranquilo, con un entorno único. Y varios prometieron volver a la próxima cita, el sábado 25 de abril.

El robo del siglo y el vínculo con San Juan

La historia en la que se basa este film, que fue noticia nacional e internacional, tiene vínculo con la provincia. Una “despechada” es quien los delata, furiosa porque su pareja se había ido a disfrutar el botín con otra mujer. A partir de entonces, la banda comienza a caer. El último apresado fue “el cerebro”, como llamaban a Fernando Araujo (a quien encarna Peretti). ¿Dónde? En abril de ese mismo año, Gendarmería Nacional lo atrapó en la localidad de Bauchazeta, en Iglesia, donde –dijo al momento del arresto- estaba en un “retiro espiritual”, aunque en su carpa había elementos que lo incriminaban.

En fragmentos que quedaron fuera del documental Los Ladrones –sobre el mismo hecho, que años después hizo Netflix- Araujo (quien volvió a ese lugar años después para rodar este documental) contó que la noticia de su arresto fue “una revolución total” en el pueblo, adonde llegó con latas de atún, libros de Osho y un escáner de radiofrecuencia.

La próxima cita

Tras la exhibición de “El robo de siglo”, habrá una nueva cita con lo mejor del cine nacional, de la mano de DIARIO DE CUYO. Será el sábado 25 de abril, también a las 19:30 h, en el mismo lugar (Parque de Mayo, sector de Urquiza y 25 de Mayo) y con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad, el público podrá ver:

1- Cortometraje local: “La chica que gira” (12 minutos). Producción local dirigida por Ana Luz Torraz con guion de Francisco Flores. ENERC Sede Cuyo

image Nueve Reinas, con Ricardo Darín y Gastón Pauls

2- Película: “Nueve Reinas” (2000), de Fabián Bielinski, con Ricardo Darín y Gastón Pauls. Sinopsis: Es un thriller argentino que narra la historia de Juan y Marcos, dos estafadores de poca monta que, tras conocerse fortuitamente, se unen para cometer un gran golpe vendiendo una plancha de estampillas falsas (las Nueve Reinas) en menos de 24 horas.