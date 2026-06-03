UPCN inicia su ciclo de cine gratuito de junio

El Salón Cultural de UPCN renueva su propuesta cinematográfica para el mes de junio con un atractivo ciclo de cine abierto a toda la comunidad. Desde este viernes 5, todos los afiliados y el público en general podrán disfrutar de grandes producciones en la pantalla grande de forma totalmente gratuita.
Hay famosos títulos internacionales y también historias con sello argentino, en general comedias. Todas las funciones se llevarán a cabo los días viernes a partir de las 21:00 h en la sede del Salón Cultural UPCN, ubicada en Sarmiento 461 sur.
A continuación, la programación completa con los detalles de cada exhibición: