    • 3 de junio de 2026 - 12:15

    UPCN inicia su ciclo de cine gratuito de junio

    Será todos los viernes, a partir de las 21:00 h, en el Salón Cultural del gremio. Es abierto a todo público y con entrada libre.

    UPCN abrirá su ciclo de junio con La fierecilla indomable, una película polaca que estuvo entre las más vistas de Netflix. También habrá títulos nacionales.&nbsp;

    UPCN abrirá su ciclo de junio con La fierecilla indomable, una película polaca que estuvo entre las más vistas de Netflix. También habrá títulos nacionales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Salón Cultural de UPCN renueva su propuesta cinematográfica para el mes de junio con un atractivo ciclo de cine abierto a toda la comunidad. Desde este viernes 5, todos los afiliados y el público en general podrán disfrutar de grandes producciones en la pantalla grande de forma totalmente gratuita.

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    Pepe Villa y Andrés Rodríguez. Foto: archivo.-

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    Hay famosos títulos internacionales y también historias con sello argentino, en general comedias. Todas las funciones se llevarán a cabo los días viernes a partir de las 21:00 h en la sede del Salón Cultural UPCN, ubicada en Sarmiento 461 sur.

    A continuación, la programación completa con los detalles de cada exhibición:

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    Viernes 5 de junio – La fierecilla indomable

    • Género: Comedia romántica
    • Director: Anna Wieczur-Bluszcz Protagonistas: Magdalena Lamparska y Mikoaj Roznerski
    • Argumento: Una joven indomable e independiente se resiste a los mandatos sociales y al matrimonio. Sin embargo, la llegada de un pretendiente tan obstinado como ella desatará una divertida e intensa batalla de voluntades donde el orgullo y la atracción se cruzan constantemente en un juego de seducción inolvidable.

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    Viernes 12 de junio – En sus zapatos

    • Género: Drama / Comedia
    • Director: Curtis Hanson Protagonistas: Cameron Diaz y Toni Collette
    • Argumento: Dos hermanas que no tienen nada en común, salvo su amor por los zapatos y la misma talla de pie, se enfrentan por sus opuestos estilos de vida. Tras un fuerte distanciamiento, el destino y la aparición de una abuela que creían muerta las guiarán en un emotivo viaje de madurez y reconciliación.

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    Viernes 19 de junio – Corazón de León

    • Género: Comedia romántica / Drama
    • Director: Marcos Carnevale Protagonistas: Guillermo Francella y Julieta Díaz
    • Argumento: Una abogada exitosa conoce a un hombre sumamente encantador, carismático e inteligente a través de una llamada telefónica. Al encontrarse en persona, descubre que él mide apenas 1,36 metros. A partir de allí, deberá enfrentar sus propios prejuicios y las implacables presiones sociales para seguir a su corazón.

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    Viernes 26 de junio – Granizo

    • Género: Comedia dramática
    • Director: Marcos Carnevale Protagonistas: Guillermo Francella y Romina Fernandes
    • Argumento: Un famoso e infalible meteorólogo de la televisión se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al no predecir una destructiva tormenta de granizo. Ante el repudio popular, huye de la gran ciudad para refugiarse en su Córdoba natal, iniciando un viaje de redescubrimiento personal y humano.

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