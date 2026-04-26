    • 26 de abril de 2026 - 08:31

    Agenda cultural de San Juan: descubrí las propuestas que te esperan este domingo

    Disfrutá música en vivo, teatro nacional, danza y ferias artesanales con opciones gratuitas. Un abanico para todos los gustos.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la comedia teatral Viudas e Hijas.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la comedia teatral Viudas e Hijas. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Agenda Cultural de San Juan ofrece un domingo con opciones para todos. En materia de teatro, destaca con la comedia de enredos Viuda e hijas, interpretada por Nora Cárpena, Iliana Calabró, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. Además, se celebrará el Día de la Danza con Mujeres Argentinas, sobre la obra de Ariel Ramíre.

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    El cronograma incluye variadas ferias de emprendedores y exposiciones artísticas con entrada gratuita. Los museos provinciales mantendrán sus puertas abiertas con muestras interactivas de historia y arte contemporáneo, cerrando la noche con espectáculos musicales en vivo. Una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos.

    MÚSICA

    Los de Iglesia. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    El Siete cincuenta y La Nota. A las 13:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

    Tierra Blanca. A las 13:00 en Parrilla Estancia La Paz (Angaco) Reservas 2644845677

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    Tierra Blanca

    Tierra Blanca

    Grupo Semblanza. A las 13:00 en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    San Juan Metal Fest - 20° aniversario. Desde las 17:00 h, en Plaza Hipólito Yrigoyen (De la joroba). Entrada: libre y gratuita (se solicita, sin obligación, colaborar con un alimento no perecedero y/o ropa de abrigo en buen estado, para donar a los más necesitados)

    Lanita y Gabriel Dávila Kurban. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

    La misa de Omega. A las 00:00 h en Mankewe (Av. Guillermo Rawson 1450 sur)

    DANZA

    Mujeres Argentinas. Para celebrar el Día Internacional de la danza. La obra emblemática de Ariel Ramírez y Félix Luna, en una puesta que fusiona danza, música y canto, con dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, y el acompañamiento musical de la Camerata San Juan. A las 20:00 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000, 25.000, 15.000 y 10.000, en boleterías del Teatro y tuentrada.com

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    Mujeres argentinas

    Mujeres argentinas

    Tupé. Obra de Mujeres audaces, dirige Andrea Pereyra Baisen. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas al 2644755994

    TEATRO

    Viuda e hijas, hasta que la muerte nos separe. Comedia con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. A las 20:30 h en el Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Una ex-cantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas? Entradas en entradaweb.com.ar: $48.000 y 50.000

    FERIAS

    Cultura sin límite. Feria de artesanos y emprendedores, shows. Desde las 17:00 h en la Plaza de Santa Lucía. Gratis

    Tardes de otoño. Expo de emprendedores. Desde las 17:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    Plaza y arte. Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 17:00 en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    El deseo de no desvanecerse. Exposición colectiva organizada por Espacio Bunker. De 19:00 a 22:00 h, en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada gratuita.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina x Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Show Muiscal. Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

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    Eduardo Esquivel - Museo Franklin Rawson

    Eduardo Esquivel - Museo Franklin Rawson

    Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

    Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

    Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

    Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

    Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

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    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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