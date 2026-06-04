Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas para cortar la semana

La agenda cultural de San Juan ofrece el jueves 4 de junio variadas opciones artísticas . Locales y visitantes podrán disfrutar de una jornada con atractivas propuestas que incluyen conciertos, exposiciones y visitas. En artes visuales, se habilita la muestra analógica "Ums Goethe - Zentrum" e inaugura "Gestos del Tiempo Suspendido".

Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

Por otro lado, el público podrá hacer un recorrido temático sobre "Carmina Burana" en el Teatro del Bicentenario. Y la oferta musical destaca con las presentaciones de El desmonte, Los de Tayta, BBC Trío, Martín Sagua y El Chimi, Natali Palacio y Cuidado Marvin.

El desmonte. A las 22:00 h en Pirlo Bodegón (Mendoza y Salvador del Carril) Teléfono 2646098255

Los de Tayta . A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

BBC Trío. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

Martín Sagua y El Chimi. A las 22:30 h en Hipólito Beer & Food (República del Líbano 566 oeste)

Natali Palacio. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada libre y gratuita

Cuidado Marvin. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Visita especial “Carmina Burana”. Recorrido por el teatro, viendo ensayo y talleres de la obra, los días 4, 5 y 8 de junio a las 15:00 h, gratis, con cupos limitados. Además: visitas guiadas al teatro, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Teatro del Bicentenario (Las Heras 530 sur) Informes al teléfono 4276438 (interno 134)

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. Inaugura hoy a las 20:00 h en Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

image Obra de Gavis, en el Chalet Cantoni

Muestra de Fotografía Analógica. "Ums Goethe - Zentrum". De 16:00 a 20:00 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de General Acha, 2º Piso). Exponen Agustina Arias, Ana Gómez, Memicortez, Lucas Cortez, Romina Camposano, Jorgelina Fernández, Eleonora González Puga. Coordina: Pilar Rüger Alonso. Entrada libre.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Cartografía de la paz. Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. Gratis

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Los secretos de la Casa Natal de Sarmiento

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.