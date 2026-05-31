Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

Este domingo 31, la Agenda Cultural de San Juan ofrece múltiples opciones para despedir el mes de mayo con buenos momentos, cargados de arte y cultura . Desde el mediodía, la música folclórica se vive en la Peña La Jarillera y en Angaco. Por la tarde, el Teatro Sarmiento recibe a Canticuénticos y luego a GYT (Guyot y Toth) con todo su rock ochentoso , mientras que Sala Z presenta el interesante unipersonal histórico de Pupina Plomer.

Agenda Cultural de San Juan: opciones variadas para disfrutar del arte y la cultura de San Juan

Además, los sanjuaninos pueden recorrer museos, exposiciones y centros culturales con atractivas propuestas. La feria "Plaza y arte" en la Estación San Martín y las "Tardecitas en el Parque Latinoamericano" de Albardón reúnen a grandes artesanos, música y danza en vivo de forma gratuita. Para cerrar la jornada, Donata ofrece el ciclo íntimo de Kbsonia & Juanga.

Peña La Jarillera. A las 12:00 h, en Camping de Udap. Actúan Diablito Martínez, La Quimera, Bajo el Sol, Tayte, Nano Rodríguez. Conduce Javier Recabarren. Informes al 2644469409

Amanecer guitarrero. A las 13:00 h en La Paz Parrilla de Campo (Angaco) Reservas 2644845677

Canticuénticos. A las 16:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en Entradaweb. Platea Baja - Filas 01 a 07: $50.000. Platea Baja - Filas 08 a 14: $40.000. Platea Baja - Filas 15 a 20: $35.000. Pullman: $30.000. Gradas: $25.000

image Canticuénticos

Kbsonia & Juanga. En el ciclo Escuchame una cosita, a las 20:00, en Donata (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Gratis

Es por amor – GYT. A las 22:00 h en el Teatro Sarmiento (Av. Alem y San Luis). Entradas: En entradaweb.com.ar y boletería del Teatro Sarmiento. Platea Baja: Filas 1 a 8, $65.000. Filas 6 a 15, $60.000, Filas 16 a 20, $55.000. Pullman: $55.000

FERIAS

Plaza y arte. Circuito de Artesanos y Manualistas, de 17:00 a 21:00 en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

ENCUENTROS

Tardecitas en el Parque Latinoamericano. Feria de artesanos. MúsIca y danza en vivo: Instituto de Danzas: El Fortín, Dúo Folclórico Hermanos Manrique, Ballet Municipal Prof Sebastian Pechuán, Lil – Cash Reguetón, Lucas Quiroga, Coplas de Cuyo, Fábula. Desde las 17:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

TEATRO

Depende: El pasado no es el problema. Unipersonal de la hisotriadora Pupina Plomer, que combina investigación académica, humor y reflexión política. A las 20:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

depende Pupina Plomer en Sala Z

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Max Gómez Canle - Museo Franklin Rawson

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410