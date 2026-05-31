    • 31 de mayo de 2026 - 08:11

    Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

    La provincia ofrece hoy una variada propuesta de espectáculos, paseos artesanales y exposiciones, con visitas destacadas.

    La Agenda Cultural de San Juan para este domingo trae el rock ochentoso de Guyot y Toth, GYT.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan para este domingo trae el rock ochentoso de Guyot y Toth, GYT. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo 31, la Agenda Cultural de San Juan ofrece múltiples opciones para despedir el mes de mayo con buenos momentos, cargados de arte y cultura. Desde el mediodía, la música folclórica se vive en la Peña La Jarillera y en Angaco. Por la tarde, el Teatro Sarmiento recibe a Canticuénticos y luego a GYT (Guyot y Toth) con todo su rock ochentoso, mientras que Sala Z presenta el interesante unipersonal histórico de Pupina Plomer.

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    Además, los sanjuaninos pueden recorrer museos, exposiciones y centros culturales con atractivas propuestas. La feria "Plaza y arte" en la Estación San Martín y las "Tardecitas en el Parque Latinoamericano" de Albardón reúnen a grandes artesanos, música y danza en vivo de forma gratuita. Para cerrar la jornada, Donata ofrece el ciclo íntimo de Kbsonia & Juanga.

    MÚSICA

    Peña La Jarillera. A las 12:00 h, en Camping de Udap. Actúan Diablito Martínez, La Quimera, Bajo el Sol, Tayte, Nano Rodríguez. Conduce Javier Recabarren. Informes al 2644469409

    Amanecer guitarrero. A las 13:00 h en La Paz Parrilla de Campo (Angaco) Reservas 2644845677

    Canticuénticos. A las 16:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en Entradaweb. Platea Baja - Filas 01 a 07: $50.000. Platea Baja - Filas 08 a 14: $40.000. Platea Baja - Filas 15 a 20: $35.000. Pullman: $30.000. Gradas: $25.000

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    Canticuénticos

    Canticuénticos

    Kbsonia & Juanga. En el ciclo Escuchame una cosita, a las 20:00, en Donata (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Gratis

    Es por amor – GYT. A las 22:00 h en el Teatro Sarmiento (Av. Alem y San Luis). Entradas: En entradaweb.com.ar y boletería del Teatro Sarmiento. Platea Baja: Filas 1 a 8, $65.000. Filas 6 a 15, $60.000, Filas 16 a 20, $55.000. Pullman: $55.000

    FERIAS

    Plaza y arte. Circuito de Artesanos y Manualistas, de 17:00 a 21:00 en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

    ENCUENTROS

    Tardecitas en el Parque Latinoamericano. Feria de artesanos. MúsIca y danza en vivo: Instituto de Danzas: El Fortín, Dúo Folclórico Hermanos Manrique, Ballet Municipal Prof Sebastian Pechuán, Lil – Cash Reguetón, Lucas Quiroga, Coplas de Cuyo, Fábula. Desde las 17:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

    TEATRO

    Depende: El pasado no es el problema. Unipersonal de la hisotriadora Pupina Plomer, que combina investigación académica, humor y reflexión política. A las 20:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

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    Pupina Plomer en Sala Z

    Pupina Plomer en Sala Z

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

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    Max Gómez Canle - Museo Franklin Rawson

    Max Gómez Canle - Museo Franklin Rawson

    Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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