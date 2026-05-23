Agenda Cultural de San Juan: un sábado con una certelera para elegir

Este sábado 23 de mayo, la atractiva agenda cultural de San Juan ofrece múltiples propuestas para disfrutar en la provincia. La música brillará con el festival gratuito Grita Rock en el Conte Grand, espectáculos en locales gastronómicos y destacados shows de Rey Garufa, Vale Cuatro y Santi Cairo.

Agenda cultural de San Juan: variedad de propuestas para disfrutar

Agenda Cultural de San Juan: buena variedad de propuestas para arrancar el fin de semana

Los amantes del teatro vivirán una noche estelar con el humor de Fabio Alberti en Sala Z y la ácida mirada de Diego Capusotto en el Teatro Sarmiento. Asimismo, las actividades incluyen opciones literarias de la SADE en 25 de Mayo, la colorida feria de animé Tokyo No Yoru en la Estación San Martín y la exposición automotriz gratuita Fanafest en el Parque de Chimbas.

Grita Rock . De 18:00 a 23:00 h, con Fase 0, Lipp Suchen, Señalética, Mavek y Fuga en Lila. Feria. En el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

Patio Criollo. Con artistas locales, a cargo de Inclusión. Desde las 18:00 en el Centro de Jubilados Las Casuarinas (25 de mayo)

Santi Cairo. A las 20:00 h en Planeta Zero (Caucete)

Orlando Tejada y Eduardo Márquez. Cena show, a las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Reservas: 4277825

El lado oscuro – Michael Jackson. A las 22:00 h en Molleja Studio (9 de julio 322 este)

Sawabona. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Gustavo Fabiani. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, en República del Líbano 1799 oeste)

Rey Garufa y sus timadores. A las 22:00 h, en Hugo Espectáculos. Entradas en platicket.com.ar

image Rey Garufa

La Topadora. A las 22:30 h en Biersal Bar (Av. España 381 sur, pasando Estado de Israel)

Timo. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Mariana Clemensó y Oscar Williams. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Ahura. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 Vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Los amigos de la parroquia. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2664 oeste)

Vibra Nova. A las 22:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40 | Pocito)

Sopapo y La Bestia Rock. A las 22:30 h en El Bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

Tomy Giménez. A las 22:30 h en La Llave (Av. Circunvalación 330)

Vía 66 rock. A las 22:30 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste)

Revuelto gramajo. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

El Chapa para vos. A las 23:00 h en La Sede Pool (Mendoza antes de Calle 5, Rawson)

Leo Jorquera y El Pacha. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano y España, Rawson)

Vale Cuatro. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Etta. A las 23:30 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

image Etta

LITERATURA

Café literario. Con la presencia de SADE. A las 17:00 h en Salón Cultural de 25 de mayo, gratis.

TEATRO

La apocalipsis existe. Con Fabio Alberti y su delirante galería de personajes, encabezados por Peperino Pómoro (Cha Cha Cha). A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero). Entradas en Entradaweb

Tirria. Con Diego Capusotto. Humor ácido y absurdo para una mirada crítica sobre la cultura y la sociedad. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com

FERIAS

Tokyo No Yoru. Emprendedores, stands, anime, K-Pop y más. De 17:00 a 23:00 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Expo Fanafest. Exposición automotriz. Desde las 15:00 h en el Parque de Chimbas. Gratis.

Exposición de cuadros y telares. En el marco de la Semana de Mayo. A las 17:00 h, en el Salón Cultural Villa Santa Rosa (25 de mayo). Gratis.

Muestra del Taller de Fotografía Creativa. A las 21:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita. Disponible de lunes a viernes, de 9 a 13 h y 17 a 20 h, hasta el 27 de mayo.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo Franklin Rawson

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Hoy, actividades especiales (exposición y charla) de 19:00 a 21:00 h por la semana de los Museos. Gratis. Dirección: Calle Laprida 37 oeste.

Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac vidrio Centro Ambiental Anchipurac

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.