Agenda cultural de San Juan: variedad de propuestas para disfrutar

Este jueves 21 de mayo, la agenda cultural de San Juan ofrecerá un atractivo abanico de actividades . Locales y visitantes podrán disfrutar de una jornada que combina música en vivo, arte visual e historia regional , con opciones gratuitas y propuestas privadas diseñadas para todos los gustos y edades.

Agenda Cultural de San Juan: el teatro porteño brilla en un domingo de música, ferias y arte

El menú musical incluye rap, shows acústicos íntimos y un emotivo tributo al tango con artistas invitados .

Por otro lado, la oferta visual destaca con muestras de fotografía creativa, propuestas que exploran la ecología y exposiciones colectivas. También hay recorridos guiados nocturnos especiales, senderos históricos urbanos y colecciones que recuperan la memoria local a través de imágenes y piezas arqueológicas de gran valor patrimonial.

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Tango Homenaje. Tributo a los hermanos Expósito, a cargo del grupo mendocino encabezado por Patricia Cangemi. A las 21.30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas: general $20.000, en boletería y tuentrada.com

Nano Rodríguez y Pascual Recabarren. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Guada y Lukas. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Muestra del Taller de Fotografía Creativa. A las 21:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita. Disponible de lunes a viernes, de 9 a 13 h y 17 a 20 h, hasta el 27 de mayo.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. A las 18:00 h, Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo urbano que invita a recorrer la ciudad desde las ideas y proyectos de Domingo Faustino Sarmiento, pensándolo como impulsor de iniciativas, instituciones y transformaciones sociales. Gratis. Punto de encuentro en Casa Natal. Además, exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

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Museo Franklin Rawson. De 19:00 a 23:00 h, actividades especiales en la Semana de los Museos, gratis. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Hoy, actividades especiales (exposición y charla) de 19:00 a 21:00 h por la semana de los Museos. Gratis. Dirección: Calle Laprida 37 oeste.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac 2 Centro Ambiental Anchipurac

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.