Agenda Cultural de San Juan: el teatro porteño brilla en un domingo de música, ferias y arte

La agenda cultural de San Juan se renueva este domingo 17 de mayo . El gran atractivo será el desembarco de tres producciones de Buenos Aires: el infantil Plim Plim , el humor absurdo de Enrique Federman en Tácito Imperfecto y la comedia Una clase especial, con Damián de Santo y Cristian Sancho .

Agenda Cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar del arte

La jornada sumará opciones desde el mediodía con peñas tradicionales y grupos folclóricos; y la música sigue a la noche, cuando actuarán, entre otros, Kika Alonso y Piti Fernández . Además continúa el festival de cortometrajes de la ENERC , la convocante Expo Anime concretará su segunda y última jornada ; y no faltarán las ferias artesanales domingueras y las visitas a museos y centros culturales.

Peña de las lentejas. Al mediodía, en Los Sauces s/n, Pocito. Informes y reservas al 2643212480

Nano Rodríguez. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Diablito Martínez, Juanca Simonassi, Tres para Cuyo, Grupo Raíces. A las 13:00 h en quinta La Veta.

Tres para el canto. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

La Pke & Mauricio Robledo. Ciclo Escuchame una cosita. A las 20 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada libre y gratuita

Piti Fernández. A las 21:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

image Piti Fernández

Kika Alonso. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

ENCUENTROS

Expo Anime. Desde las 14:00 hasta las 21:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita. Cronograma de hoy: 14:00 Apertura. 15:30 Concurso K-Pop grupal. 17:30 Concurso cosplay. 18:30 Cosplay kids. 19:00 Proyección BTS. 19:15 Proyección STRAY KIDS. 19:40 Anuncio de ganadores. 19:50 Cierre con Shadows. Feria: de 14:00 a 20:00 h. Talleres: 17:00 h, Manga y cómic de autor; y 18:00 h, Origami.

TEATRO

Plim Plim. Infantil. A las 16:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en entradaweb.com

Una clase especial. Comedia, con Damián de Santo y Cristian Sancho. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $40.000 a 48:000, por entradaweb

Tácito Imperfecto. Con Enrique Federman. A las 20:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $18.000, en boletería y tuentrada.com. Sinopsis: una obra que combina lo absurdo, el humor y la reflexión.

federman Tácito Imperfecto - Enrique Federman

CINE

Festival ENERC se proyecta. Cortometrajes cuyanos, desde las 20:00 h, con entrada gratis. Cierre musical a las 00:30 h. En ENERC sede Cuyo (25 de mayo 1670 oeste)

DANZA

Festival Metanoia, homenaje al Día de la Danza. Con más de 20 instituciones, a las 17:00 h, en el Parque de Rivadavia. Gratis

FERIAS

Feria Ohana. De 15:00 a 20:00 h en Complejo Eliazar (Paula A. de Sarmiento antes de República del Líbano, Rawson)

Feria de artesanos y emprendedores. De 16:30 a 21:30 h en el Parque de Rivadavia.

Plaza y arte. Circuito de artesanos y manualistas, desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Mes de la Patria. Artesanos y shows. Desde las 17:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Casa Natal de Sarmiento

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 2644791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac Parque escultórico - Centro Ambiental Anchipurac

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410