    • 17 de mayo de 2026 - 08:43

    Agenda Cultural de San Juan: el teatro porteño brilla en un domingo de música, ferias y arte

    Una variada propuesta invita a disfrutar del día con espectáculos nacionales, shows en vivo, paseos y muestras de acceso libre.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la comedia Una clase especial, con Damián de Santo y Cristian Sancho.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la comedia Una clase especial, con Damián de Santo y Cristian Sancho. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan se renueva este domingo 17 de mayo. El gran atractivo será el desembarco de tres producciones de Buenos Aires: el infantil Plim Plim, el humor absurdo de Enrique Federman en Tácito Imperfecto y la comedia Una clase especial, con Damián de Santo y Cristian Sancho.

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    MÚSICA

    Peña de las lentejas. Al mediodía, en Los Sauces s/n, Pocito. Informes y reservas al 2643212480

    Nano Rodríguez. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Diablito Martínez, Juanca Simonassi, Tres para Cuyo, Grupo Raíces. A las 13:00 h en quinta La Veta.

    Tres para el canto. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

    La Pke & Mauricio Robledo. Ciclo Escuchame una cosita. A las 20 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada libre y gratuita

    Piti Fernández. A las 21:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

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    Piti Fernández

    Piti Fernández

    Kika Alonso. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

    ENCUENTROS

    Expo Anime. Desde las 14:00 hasta las 21:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita. Cronograma de hoy: 14:00 Apertura. 15:30 Concurso K-Pop grupal. 17:30 Concurso cosplay. 18:30 Cosplay kids. 19:00 Proyección BTS. 19:15 Proyección STRAY KIDS. 19:40 Anuncio de ganadores. 19:50 Cierre con Shadows. Feria: de 14:00 a 20:00 h. Talleres: 17:00 h, Manga y cómic de autor; y 18:00 h, Origami.

    TEATRO

    Plim Plim. Infantil. A las 16:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en entradaweb.com

    Una clase especial. Comedia, con Damián de Santo y Cristian Sancho. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $40.000 a 48:000, por entradaweb

    Tácito Imperfecto. Con Enrique Federman. A las 20:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $18.000, en boletería y tuentrada.com. Sinopsis: una obra que combina lo absurdo, el humor y la reflexión.

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    Tácito Imperfecto - Enrique Federman

    Tácito Imperfecto - Enrique Federman

    CINE

    Festival ENERC se proyecta. Cortometrajes cuyanos, desde las 20:00 h, con entrada gratis. Cierre musical a las 00:30 h. En ENERC sede Cuyo (25 de mayo 1670 oeste)

    DANZA

    Festival Metanoia, homenaje al Día de la Danza. Con más de 20 instituciones, a las 17:00 h, en el Parque de Rivadavia. Gratis

    FERIAS

    Feria Ohana. De 15:00 a 20:00 h en Complejo Eliazar (Paula A. de Sarmiento antes de República del Líbano, Rawson)

    Feria de artesanos y emprendedores. De 16:30 a 21:30 h en el Parque de Rivadavia.

    Plaza y arte. Circuito de artesanos y manualistas, desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Mes de la Patria. Artesanos y shows. Desde las 17:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

    Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

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    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

    Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 2644791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    anchipurac
    Parque escultórico - Centro Ambiental Anchipurac

    Parque escultórico - Centro Ambiental Anchipurac

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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