    • 12 de mayo de 2026 - 11:07

    Expo Anime vuelve a San Juan con cosplay, k-pop y shows en vivo gratuitos

    El evento friki más grande de San Juan, la Expo Anime, se realizará este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand.

    Se viene la sexta edición de la Expo Anime en San Juan.&nbsp;

    Se viene la sexta edición de la Expo Anime en San Juan. 

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    Expo Anime en San Juan

    Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a niños, jóvenes y adultos fanáticos del anime, manga, cosplay y la música asiática. Durante las dos jornadas habrá feria temática, concursos, talleres, shows en vivo y actividades interactivas.

    Entre los atractivos destacados habrá 45 emprendimientos vinculados al anime y al k-pop, además de concursos de cosplay y k-pop, pasarela cosplay kids, random dance, sector gamer, talleres de manga, cómic y origami, junto con proyecciones especiales de BTS y Stray Kids.

    También participará la reconocida cosplayer mendocina Myuzu Ai y se presentará la banda mendocina de j-rock y j-pop (géneros musicales de Japón) Oto Fire.

    Cronograma del sábado 16

    14:00 Apertura de puertas

    16:00 Concurso K-pop solista

    18:20 Random dance

    19:00 Anuncio de ganadores solista

    19:10 Show de Myuzu Ai

    20:00 Show de Oto Fire

    Feria

    De 14:00 a 21:00

    Talleres

    17:00 Manga y cómic de autor

    18:00 Origami

    Cronograma del domingo 17

    14:00 Apertura de puertas

    15:30 Concurso K-pop grupal

    17:30 Concurso cosplay

    18:30 Cosplay kids

    19:00 Proyección BTS

    19:15 Proyección STRAY KIDS

    19:40 Anuncio de ganadores

    19:50 Cierre con Shadows

    Feria

    De 14:00 a 20:00

    Talleres

    17:00 Manga y cómic de autor

    18:00 Origami

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