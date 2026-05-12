Expo Anime vuelve a San Juan con cosplay, k-pop y shows en vivo gratuitos

La cultura anime y el kpop volverán a copar la escena sanjuanina este fin de semana con una nueva edición de Expo Anime, el evento friki más convocante de la provincia, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand.
Expo Anime en San Juan
Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a niños, jóvenes y adultos fanáticos del anime, manga, cosplay y la música asiática. Durante las dos jornadas habrá feria temática, concursos, talleres, shows en vivo y actividades interactivas.
Entre los atractivos destacados habrá 45 emprendimientos vinculados al anime y al k-pop, además de concursos de cosplay y k-pop, pasarela cosplay kids, random dance, sector gamer, talleres de manga, cómic y origami, junto con proyecciones especiales de BTS y Stray Kids.
También participará la reconocida cosplayer mendocina Myuzu Ai y se presentará la banda mendocina de j-rock y j-pop (géneros musicales de Japón) Oto Fire.
Cronograma del sábado 16
14:00 Apertura de puertas
16:00 Concurso K-pop solista
18:20 Random dance
19:00 Anuncio de ganadores solista
19:10 Show de Myuzu Ai
20:00 Show de Oto Fire
Feria
De 14:00 a 21:00
Talleres
17:00 Manga y cómic de autor
18:00 Origami
Cronograma del domingo 17
14:00 Apertura de puertas
15:30 Concurso K-pop grupal
17:30 Concurso cosplay
18:30 Cosplay kids
19:00 Proyección BTS
19:15 Proyección STRAY KIDS
19:40 Anuncio de ganadores
19:50 Cierre con Shadows
Feria
De 14:00 a 20:00
Talleres
17:00 Manga y cómic de autor
18:00 Origami