Expo Anime vuelve a San Juan con cosplay, k-pop y shows en vivo gratuitos

El evento friki más grande de San Juan, la Expo Anime, se realizará este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand.

Se viene la sexta edición de la Expo Anime en San Juan.

La cultura anime y el kpop volverán a copar la escena sanjuanina este fin de semana con una nueva edición de Expo Anime, el evento friki más convocante de la provincia, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand.

Expo Anime en San Juan Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a niños, jóvenes y adultos fanáticos del anime, manga, cosplay y la música asiática. Durante las dos jornadas habrá feria temática, concursos, talleres, shows en vivo y actividades interactivas.

Entre los atractivos destacados habrá 45 emprendimientos vinculados al anime y al k-pop, además de concursos de cosplay y k-pop, pasarela cosplay kids, random dance, sector gamer, talleres de manga, cómic y origami, junto con proyecciones especiales de BTS y Stray Kids.

También participará la reconocida cosplayer mendocina Myuzu Ai y se presentará la banda mendocina de j-rock y j-pop (géneros musicales de Japón) Oto Fire.

Cronograma del sábado 16 14:00 Apertura de puertas