Samira e Ignacio, los pequeños que se conocieron gracias al folclore y representarán a San Juan en un festival nacional

Del 12 al 16 de agosto en La Falda, Córdoba, se llevará a cabo una nueva edición del certámen Pequeños y Grandes Artistas (PYGAS) , con presencia de artistas sanjuaninos. Dentro de la comitiva que llegará representando a San Juan se encuentran los pequeños Samira e Ignacio , dos adolescentes que llevan el folclore en la sangre y que juntos buscarán conquistar al jurado sobre el escenario con su danza e interpretación.

Los pequeños se conocen desde niños cuando el juego se escondía detrás de una chacarera o un gato, actualmente forman parte de la Compañía Huellas Gauchas y bailan juntos desde hace cuatro años. Ambos tuvieron la oportunidad de llegar con su talento a instancias nacionales de distintos competitivos durante el año pasado de manera individual, por lo que este año decidieron apostar al desafío de forma conjunta, con un inicio más que exitoso.

Para Samira Molina González, de 12 años, será su primera vez en el PYGAS; mientras que para Ignacio Nievas de 13 años, será su revancha ya que tuvo la oportunidad de participar durante el 2025 con otra compañera. El acompañamiento de sus familias es más que vital para el crecimiento artístico de los adolescentes, ya que son grandes los esfuerzos que hacen para que puedan ensayar, teniendo en cuenta que Samira es de Capital e Ignacio de San Martín.

Ambos se presentaron en el selectivo que se realizó en Valle Fértil, con la participación de unos 400 artistas que realizaron distintas interpretaciones del folclore argentino. Samira e Ignacio fueron elegidos de entre 11 parejas en el rubro Pareja de Danza Tradicional en la categoría menor.

“La verdad es que lo único que esperamos es que lo disfruten, que disfruten de la danza, de lo que son las tradiciones cuyanas. Cuando toque el momento de ir a Córdoba sabemos que será un choque cultural, porque habrá representación de lo mejor de cada provincia, por eso siempre les decimos que lo importante es que disfruten, que aprendan y que sean felices arriba del escenario, haciendo lo que les gusta hacer desde el corazón”, destacó Micaela González, madre de Samira.

La compañía familiar no solo es importante a la hora de estar presente en los ensayos y acompañando en cada certamen, sino también en los preparativos para llegar a Córdoba. Siendo varios los días que se deberá estar en La Falda, los padres tanto de Samira como de Ignacio están organizando distintas actividades con el propósito de reunir fondos.

Conforme explicó Micaela, junto con los padres de Ignacio harán bingos, rifas y venta de comida para poder solventar los gastos ya que el traslado, hospedaje y demás gastos corren por cuenta de los artistas. “Además hay que pagarles a los músicos, hacer el vestuario, las inscripciones valen $50.000 y son bastante los gastos que vamos a tener”, detalló Micaela.

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Para ambos adolescentes es una emoción grande poder compartir escenario juntos nuevamente y mucho más representado a San Juan en un festival de carácter nacional. Sea cual sea el resultado, la intención de sus familias es que tanto Samira como Ignacio puedan disfrutar de la experiencia y seguir coleccionando momentos memorables de la mano del folclore argentino.

Quienes deseen colaborar con el sueño de los bailarines sanjuaninos pueden comunicarse con Micaela González al 2644857280.