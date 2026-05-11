3° Festival de Teatro Musical: San Juan se consolida como polo regional

Del 15 al 17 de mayo , San Juan recibirá a artistas de todo el país en el 3° Festival Regional de Teatro Musical . El evento, apoyado por la Ley de Mecenazgo, ofrecerá más de 20 horas de formación intensiva con referentes nacionales, funciones de espectáculos premiados para el público y audiciones para becas internacionales .

Organizado por Sonia Belmonte y Emanuel Pi Álvarez, este encuentro ha logrado posicionarse en el calendario cultural del interior argentino. Lo que comenzó como una apuesta local hoy atrae a participantes de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja y Catamarca , transformando a la provincia en un centro de referencia para las artes escénicas.

"Estamos recontra contentos porque al ser la tercera edición ya tenemos la previa un poco aceitada, la gente ya conoce de lo que se trata y la respuesta en San Juan ha sido maravillosa. Este año particularmente se abrió y viene gente de varias provincias fuera de Cuyo . Es muy de a poco, pero va creciendo hermoso porque tener gente que ya elija venir a perfeccionarse aquí es como un montón ", comentó a DIARIO DE CUYO Belmonte, referente del Instituto Acapella , sede del Festival.

El festival propone una dinámica intensa: clases magistrales de actuación, canto y danza durante el día, y funciones teatrales por la noche. En esta edición, se destaca la presencia de figuras de la calle Corrientes como Karina K (actuación), Mariela Passeri (canto) y Nico Villalba (danza). Además estarán las cordobesas Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti, representantes del Congreso Internacional de Musicales y Óperas Rock; y Marcelo Rosa, director del musical Anastasia.

Uno de los pilares más atractivos es la posibilidad de proyección externa. El último día se realizarán audiciones para 14 becas de formación en Nueva York y Madrid a través de programas como Go Broadway, TEP y TST.

Becas de Formación y Perfeccionamiento

Becas Internacionales - Programa TEB (Nueva York)

1 Beca Teatro Musical – USD 1.600

2 Becas Teatro Musical – USD 1.200

3 Becas Teatro Musical – USD 1.000

2 Becas Cantante PRO – USD 1.000

2 Becas Bailarín PRO – USD 1.000

2 Becas Bailarín PRO – USD 800

Becas Internacionales - Programa Go Broadway (NYC Teen)

2 Becas – USD 1.000

2 Becas – USD 750

Becas Nacionales

2 Becas Congreso Internacional de Musicales y Óperas Rock – 80% (CABA).

2 Becas Festival Regional de Teatro Musical 2027 – 100%.

2 Becas Instituto Acapella.

Según Belmonte, el objetivo es claro: "Lo que queremos es una formación realmente a la altura de lo que se está viendo en el mundo; eso habilita que nuestros artistas locales tengan la ventana para irse a estudiar afuera".

image Cantantes, bailarines y actores de distintas provincias llegan a formarse en el Festival de teatro musical de San Juan con reconocidos especialistas del género

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Profesionalización local

Destinado a actores, cantantes, bailarines y amantes del teatro musical, el festival persigue un fin profundo: formar, crear y habitar los grandes escenarios sanjuaninos, como el Teatro del Bicentenario o el Teatro Sarmiento, con talento propio.

"Nuestra idea con Ema fue fortalecer la formación en el interior para estar a la altura y ofrecer producciones locales de nivel. Para eso es, para que no solo traigamos gente de afuera, sino para formar a los artistas locales para que puedan habitar esas salas. Estamos convencidos que la profesionalización de las artes escénicas tiene que darse en el interior del país", enfatizó la organizadora, quien señaló con orgullo que el 80% de los integrantes de los musicales próximos a estrenarse en San Juan han pasado por estas instancias de formación.

Ley de Mecenazgo y alianza público-privada

El festival resultó seleccionado en la convocatoria anual de la Ley de Mecenazgo, permitiendo que el sector privado y el Estado converjan en un objetivo común. "Nos interesa que nuestras autoridades de Cultura vayan y vean, que vean que podemos trabajar de verdad el privado con el Estado, porque vamos al mismo objetivo. Queremos que se engrandezca la cultura sanjuanina, fortalecer y enaltecer el trabajo cotidiano de un artista", expresó Belmonte.

Cronograma del 3° Festival de Teatro Musical

Viernes 15 de mayo

08:00 a 09:00 h: Acreditaciones.

09:00 a 10:00 h: Apertura del festival.

10:00 a 11:30 h: BALL ROOM JAZZ – Nico Villalba.

11:30 a 13:00 h: ACTUACIÓN – Karina K.

13:00 a 14:00 h: Break.

14:00 a 15:30 h: RITMOS URBANOS – Nico Altamirano.

15:30 a 16:00 h: Actividad Performática.

16:00 a 17:30 h: CANTO – Mariela Passeri.

17:30 a 19:00 h: Integración Pre-Congreso – Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti.

19:00 a 20:00 h: TALLER DE AUDICIÓN – Nico Villalba.

21:00 h: Función obra “Lo Quiero Ya” – Sala Auditórium del Teatro Bicentenario.

Sábado 16 de mayo

09:00 a 10:30 h: TRAINING VOCAL para el artista de Teatro Musical – David Paez.

10:30 a 12:00 h: BALL ROOM JAZZ – Nico Villalba.

12:00 a 13:00 h: TALLER DE AUDICIÓN ACTUACIÓN – Karina K.

11:30 a 13:00 h: Break.

13:00 a 14:30 h: TALLER DE AUDICIÓN CANTO – Mariela Passeri.

15:00 a 16:30 h: ACTUACIÓN – Karina K (Sala A).

15:00 a 17:00 h: MONTAJE INFANTIL – Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti (Sala B).

16:30 a 18:00 h: ACTUACIÓN – Fede Lucero.

18:00 a 18:30 h: Intervención Performática.

18:30 a 20:00 h: CANTO – Mariela Passeri.

21:00 h: Función obra “Nos Hizo Falta tanta agua” – Sala Auditórium del Teatro Bicentenario.

Domingo 17 de Mayo