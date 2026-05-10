Agenda Cultural de San Juan: un despliegue de creatividad

Este domingo 10 de mayo, la provincia se convierte en un escenario con propuestas para todos los gustos. La agenda cultural de San Juan trae desde tradicionales peñas folclóricas hasta teatro independiente y ferias de artesanos, además de música y humor para disfrutar en familia.

Agenda cultural de San Juan: viernes de buena música y estrenos

Agenda cultural de San Juan: despliegue de talentos y tradiciones

La jornada comienza al mediodía con peñas a puro folclore cuyano y almuerzos tradicionales. Por la tarde, los paseos públicos se llenan de ferias de emprendedores y artesanías locales. La oferta teatral incluye improvisación, obras dramáticas y una destacada función de stand up.

Además, los amantes del arte pueden recorrer diversas exposiciones y participar en visitas guiadas por espacios culturales. La noche cierra con shows musicales en vivo, consolidando un domingo de relax y disfrute.

Peña . Con La Nota y El desmonte. A las 12:00, gran locro en Concepción Patín Club. A beneficio de la remodelación del albergue del club.

Peña de Maxi Arévalo. Con La Quimera SJ, Daniel Giovenco, Bajo cielo, Bandoleros, Ariel y Roberto, Chango niquivilero. Danzas. Anima Lito Soria. Concurso al mejor bailarín. A las 13:00 h en Delegación Oeste, Chimbas. Anticipadas $8000. Reservas al 2644054105

maxi arevalo Maxi Arévalo

El Desmonte. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco) Reservas 2644845677

Juntada del Cuyum. Con Los Illanes, Melodía huarpe (Mendoza), Caile, Abelino Cantos. A las 13:00 h en Quincho Santa Cecilia (José López 1179 sur, Barrio Escobar, Rawson) Entrada $12.000. Reservas al 2644675441

Dúo Herencia. A las 13:30 h en Rocknrolla Reservas al 2645481411

Revuelo Sur, íntimas. Susy Shock junto al Dúo Bazán-Bonillo. A las 20:30 h, en el Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis). Entrada General: $30.000. En entradaweb.com.ar

image Susy Shock

Guadalupe de la Fuente y Pía Fonzalida. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Zaire. A las 22:00 h en Av. Rawson y San Lorenzo, Capital

TEATRO

ar-Patria-ar. Con Alto voltaje. Improvisación en el mes de la Revolución de Mayo, con David, Jony y Agus, e invitados. A las 19:00 h en Espacio Franklin Teatro de arte (Entre Ríos 1116 sur) Entrada $17.000.

El museo del vino. De Tania Leyes. Elenco: Variedad incierta. A las 20:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

image El museo del vino

Oveja Negra. Stand up con Juampi González. A las 20:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas en Passline

FERIAS

XXXI Feria Internacional de Artesanías. En el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

feria artesa Feria Internacional de Artesanías

Feria de artesanos y emprendedores. A las 16:00 h, Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 22:00 h, Parque de Rivadavia. Gratis

EXPOSICIONES

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Argentina - Por Mondongo (instalación en plastilina) Museo Franklin Rawson

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

image Museo Manzini

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840