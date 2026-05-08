Agenda cultural de San Juan: viernes de buena música y estrenos

Este viernes 8 de mayo, la agenda cultural de San Juan presenta una variada oferta musical y artística . La programación incluye la presentación de Cande y Paulo a las 20:00, el cuarteto de guitarras In Crescendo y la Orquesta Sinfónica de la UNSJ con obras clásicas.

Agenda Cultural de San Juan: un buen domingo de arte y espectáculos

También destaca la primera edición del CoverFest , con homenajes a bandas icónicas, además de otros espectáculos de rock, folclore, son cubano y música barroca.

La jornada se completa con la inauguración de las muestras "Mundos de ensueño" y "Bienvenidas". En teatro, se ofrece un show de stand up, mientras que el cine cuenta con la proyección de "Museum Hours" .Además, habrá ferias de emprendedores con entrada gratuita durante la tarde.

Cande y Paulo. A las 20:00 h, en Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Entradas desde $28.000 en www.candeypaulo.com

In Crescendo. Cuarteto de guitarras. Debut del programa Notas que unen, de Mozarteum San Juan. A las 20:00 h en Centro Cultural Media Agua (Sarmiento), entrada gratuita.

image In Crescendo

Sinfónica de la UNSJ. Obras de Mozart, Haydn y Bruch. Dirección Wolfgang Wengenroth. A las 21:00 h en Sala TES (Juan B Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada gratis, retirar invitación por la sala.

CoverFest. 1ra. edición, con bandas locales. Desde las 20:00 h en Ladran (Av. Libertador San Martín 1454 oeste) Anticipadas $13.000

Merkén Barroco. Música y títeres en movimiento. A las 21:00 h en sala Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entradas $15.000

Los Lucero de Jáchal y Jorge Arrendondo. A las 21:30 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

Adriana Miranda. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Fruta d’estación. Homenaje a mujeres latinoamericanas. Con Karen Dávila, Magalí Aciar, banda e invitados. A las 21:30 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general$15.000, en tuentrada.com y boletería (con descuentos)

fruta Fruta d'estación

Ana Laura Paroldi full band. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oest)

Los Videla. Folclore cuyano. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Aguarena. Son cubano. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Vía 66. Rock. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Ángel. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

El Chimi y Leo Jorquera. A las 23:00 h en Hipólito Beer and Food (frente a la plaza principal de Santa Lucía)

David Lindmer (Reino Unido). A las 23:00 h en Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

Old Schoool. A las 00:00 h en Pío Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

FERIAS

Emprendedores en movimiento. Artesanos, emprendedores, shows. DE 18:00 a 22:00 h en el Monumento Cruce de los Andes (España y República del Líbano, Rawson) Gratis

XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

image Feria Internacional de Artesanías

CINE

Museum Hours (2012). De Jem Cohen. A las 18:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador 1666 oeste) Gratis

TEATRO

Casi presente. Show de stand up de Agustina Aguilar. A las 21:00 h en Sala Z (Maipú antes de Santiago del Estero) Entradas $28.000

image Agustina Aguilar

EXPOSICIONES

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Inauguran hoy a las 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur). Con la intervención musical de Low Dúo. Gratis

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

trayectoria juego de damas Trayectoria Juego de Damas

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa natal sarmiento Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

bibliotecas populares Dirección de Bibliotecas Populares

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.