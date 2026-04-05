Cande y Paulo: de San Juan al mundo, ida y vuelta

((El próximo 8 de mayo (y dato no menor, con primera preventa agotada), la sala auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson será el escenario de un deseado y esperado reencuentro: Cande y Paulo volverán a estar junto al público de San Juan .

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Será una fecha especial en su almanaque personal, puesto que llega tras cinco vertiginosos años desde el lanzamiento de su álbum debut, que los catapultó al Latin Grammy y los llevó a una gira "sold out" por Europa; pero que, sin embargo, no habían podido desplegar en la provincia, hasta ahora.

El formato elegido no es casual: un espectáculo íntimo en estructura de trío -junto a Santiago Molina en batería- , diseñado para que cada matiz de la voz de Cande y los arreglos de Paulo hagan eco con la cercanía que ellos eligieron para esta anhelada reunión.

De cara a ese recital, en una charla con DIARIO DE CUYO, los artistas sanjuaninos reflexionaron sobre su identidad, el aprendizaje junto al legendario Larry Klein y la emoción de volver a sus raíces.

La historia de Cande y Paulo parece extraída de una película sobre el destino y la música. Un primer video casero de su versión de "Barro tal vez", grabado en 2017 el Teatro del Bicentenario, se volvió viral, superando los 14 millones de visualizaciones . La dupla ganó popularidad y terminó en los oídos del sello Decca Records , con el que firmó en 2020. En 2021 grabó su primer disco en Los Ángeles, nada menos que junto Larry Klein , reconocido músico y productor estadounidense que ha trabajado con figuras de la talla de Joni Mitchell, Herbie Hancock, Tracy Chapman, Norah Jones, Tina Turner, entre otros tantos.

Desde aquel momento, la vorágine no se detuvo: el dúo giró por Europa y Estados Unidos y se codeó con la élite del jazz global. Sin embargo, tras cinco años de vuelo internacional, Candelaria Buasso y Paulo Carrizo sentían que faltaba algo: tocar “en casa” y eso se propusieron. Acomodaron fechas y compromisos y, finalmente, el mes próximo los sanjuaninos tendrán la oportunidad de escuchar ese álbum debut, que recorrió con éxito diferentes escenarios del mundo.

Un disco de experiencias personales

El eje del concierto será, justamente, el disco debut que, como subrayó Cande, no es una colección de canciones, sino toda una narrativa de vida. "El álbum reúne a distintos artistas que atravesaron momentos cruciales en sus vidas, que están reflejados en esas canciones; y que, nos dimos cuenta, también marcaron momentos de las nuestras. Cada canción vendría a reflejar esas experiencias, convirtiendo al álbum en una recopilación bastante personal", explicó la cantante.

Entre el repertorio destaca, obviamente, "Barro tal vez", del "Flaco" Spinetta; y también "Treaty" de Leonard Cohen, una pieza que Cande describe con especial afecto: "Es una obra preciosa donde Cohen nos recuerda que para los vínculos no solo se necesita el amor, sino que hay trabajo detrás". Esa profundidad se extiende a "Preguntan de dónde soy", de Atahualpa Yupanqui; a “Esperándote” , de Lou Reed; a “Sugar Mountain”, de Neil Young; a “En blanco estás”, de Cat Stevens y a colaboraciones transoceánicas como la realizada con la cantante y actriz japonesa Meiko Kaji.

"Nosotros no fuimos por el tema de los géneros, sino de la canción y del autor que la hizo y de lo que quiso decir. Y buscamos un sonido propio para interpretar estas canciones", explicó Paulo el porqué de la diversidad que abraza del disco, hilvanada por la personalidad del dúo.

La búsqueda del sello propio

A pesar de ser etiquetados frecuentemente en el género del jazz -en buena parte, por su contrato con un sello emblemático y la producción de Klein-, Paulo aclaró que su búsqueda siempre ha sido la originalidad, lo que resuena en ellos y sus propias maneras de decir, por sobre las etiquetas.

En ese desafío, el músico recordó con gratitud la influencia de Larry Klein: "Es una persona que transmite mucha confianza afectiva, es medio como un papá; te agarra y te da confianza para que vayas por más". Esta seguridad les permitió transitar desde el “easy listening” (NdeR: melodía suave y ritmos tranquilos, muy popular entre los ’50 y los ’70), hasta reinterpretaciones complejas, siempre manteniendo una identidad que, según ellos mismos afirman, se forjó en San Juan.

Volveré, volveré…

Para ambos, volver a presentarse en la provincia después de haber pasado por salas como el Royal Concert Hall o el Birmingham Concert Hall tiene un significado profundo, que roza lo filosófico. Aunque han vivido en diversas capitales, su anclaje sigue estando en el desierto sanjuanino.

"Para mí este show es volver a las raíces y devolver un poco lo que me ha dado San Juan a través de la música. Es realmente, sin exagerar, un sueño", confesó Cande. Por su parte, Paulo destacó la madurez con la que llegan a este reencuentro: "Está bueno tocar acá después de todos estos años, porque es un concierto que hemos hecho por todo el mundo muchísimas veces, y cada vez lo tocamos mejor y con más emoción".

Pleno de admiración mutua, el dúo reconoce que, aunque los hitos como la nominación al Latin Grammy en el rubro Mejor Nuevo Artista o el haber realizado el primer Tiny Desk Concert de NPR en territorio argentino (en 2021, también en San Juan) son motivo de enorme orgullo, la esencia sigue siendo la misma. "Somos los mismos, pero diferentes", sintetizó Cande la evolución del dúo, que condensa en una palabra sus emociones y sentimientos hacia San Juan: gratitud. "Todo lo que pasó afuera fue gracias a lo que hicimos acá", marcó la cantante.

Todo lo que pasó afuera fue gracias a lo que hicimos acá. Cande Buasso Todo lo que pasó afuera fue gracias a lo que hicimos acá. Cande Buasso

Lo que vendrá: nuevo álbum en marcha

El show en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson marca un ciclo para este primer disco de la dupla, que ya trabaja en una nueva etapa: su segundo material discográfico, que promete una veta más autoral.

"En el segundo disco va a haber un poco más de composiciones propias. Estamos trabajando con mucha fuerza y esperanza, con nuevos productores e invitados sorpresa increíbles", adelantó muy entusiasmado Paulo acerca de este proceso en el que están inmersos. Un camino que desandan sin presiones comerciales y con la "niebla inicial ya desplazada" por la experiencia ganada; y en el que harán una hermosa pausa para celebrar junto a sus seguidores locales, los de la primera guardia, los que estuvieron cuando comenzó todo.

La cita con Cande y Paulo

Presentación del álbum debut "Cande y Paulo"

Día: 8 de mayo

Hora: 20:00 h

Lugar: Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

Entradas: desde $28.000, en www.candeypaulo.com

flyer

Mirá y escuchá su viral versión de "Barro tal vez"