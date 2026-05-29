Agenda Cultural de San Juan: opciones variadas para disfrutar del arte y la cultura de San Juan

Noche de jazz. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)
Contra Alicia. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)
Adrián Cuevas. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 y vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Barba Gris. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)
Lipp Suchen & Los Trafis. A las 22:30 h en Garden (Av. Libertador San Martín 3390 oeste)
Javier Salinas. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
Renovados. Guaracha. A las 22:30 h en El Estribo (Diagonal Sarmiento 578, Caucete) Reservas al 2645475440
Vórtice. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)
Diego Villegas. Folclore. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)
Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita
Maldito viernes. Tributo a La 25. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)
Ramiro Soler. Sofi Bonessi, Gonza Sánchez y Gabriel Domeneghini. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)
Ale Ceberio. A las 00:00 h en Turi’s (Jáchal)
TEATRO
Para Anormales. Comedia dramática. Dirección Marcelo Villanueva Meyer. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $20.000
CINE
Russian Ark. De Aleksandr Sokúrov. A las 16:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador 1666 oeste). Gratis
Campamento con mamá. Comedia +13. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis
FIESTAS
Volvemos a los ’90. Desde las 00:00 en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)
VISITAS Y EXPOSICIONES
Museo de la Historia Urbana. Hoy a las 18:00 h inaugura “Memorias de la Plaza 25”, un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Con fotografías de Roberto Suero y danza de la pareja Lecich-Meneses. Entrada libre y gratuita. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo). Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país),$2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis.
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Memorias de la Plaza 25 - Museo de la Historia Urbana
Expo de ciencia ficción. Muestra de artes visuales que vincula fantasía y realidad. En conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares. También feria de arte urbano y música. Hoy viernes, de 20:00 a 00:00 h, en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Gratis.
Cartografía de la paz. Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. Gratis
Historia y arquitectura de las residencias más emblemáticas de San Juan: Chalet Cantoni. En el marco de los festejos por el Día Internacional de los Museos. Hoy a las 18:00 h, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste) Entrada libre y gratuita
Museo Tornambé. Hoy, recorrido dinámico por la muestra colectiva “En memoria - Fabiana Zito" (visitas guiadas a las 17:00 y a las 18:00 h). Además, proyecciones, música en vivo, espacio gastronómico, de 15:00 a 20:00 h. También Exposición "Familia Tornambé". Horarios de visita, en general, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.
Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).
Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.
Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, inaugura hoy 29 de mayo a las 18:00 h, con la exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas"; entrada gratuita. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
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Los secretos de la Casa de Sarmiento
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510
Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
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Mercado Artesanal Luisa Escudero
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.