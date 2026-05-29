Agenda Cultural de San Juan: opciones variadas para disfrutar del arte y la cultura de San Juan

La variada Agenda Cultural de San Juan ofrece este viernes imperdibles propuestas para disfrutar . La música en vivo será protagonista, sumado a destacadas funciones teatrales y proyecciones cinematográficas que completan una cartelera ideal para vivir el fin de semana.

Agenda Cultural de San Juan: previa de feriado patrio con variadas propuestas

Agenda Cultural de San Juan: las marquesinas van templando el fin de semana

Los cinéfilos disponen de proyecciones desde la tarde; y también hay una cita para los amantes del teatro: Para Anormales , que llegará a la Sala Auditórium del TB. En materia de exposiciones, la oferta es variada: la Casa Natal de Sarmiento ofrecerá una exhibición histórica y se suman las propuestas por el Día de los Museos.

Hacia la noche, los espectáculos musicales abarcan desde reversiones de clásicos hasta ritmos bailables, cerrando la jornada con una fiesta temática de los años noventa.

An Espil y Cirilo Fernández. Obras de Radiohead, Spinetta y propias. Invitados: Groovy Cats. A las 21:30 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza).

Noche de jazz. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Contra Alicia. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Adrián Cuevas. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 y vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

adrián cuevas Adrián Cuevas

Barba Gris. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Lipp Suchen & Los Trafis. A las 22:30 h en Garden (Av. Libertador San Martín 3390 oeste)

Javier Salinas. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Renovados. Guaracha. A las 22:30 h en El Estribo (Diagonal Sarmiento 578, Caucete) Reservas al 2645475440

Vórtice. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Diego Villegas. Folclore. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

villegas Diego Villegas

Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

Maldito viernes. Tributo a La 25. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Ramiro Soler. Sofi Bonessi, Gonza Sánchez y Gabriel Domeneghini. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Ale Ceberio. A las 00:00 h en Turi’s (Jáchal)

TEATRO

Para Anormales. Comedia dramática. Dirección Marcelo Villanueva Meyer. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $20.000

CINE

Russian Ark. De Aleksandr Sokúrov. A las 16:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador 1666 oeste). Gratis

Campamento con mamá. Comedia +13. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis

FIESTAS

Volvemos a los ’90. Desde las 00:00 en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo de la Historia Urbana. Hoy a las 18:00 h inaugura “Memorias de la Plaza 25”, un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Con fotografías de Roberto Suero y danza de la pareja Lecich-Meneses. Entrada libre y gratuita. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo). Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país),$2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis.

image Memorias de la Plaza 25 - Museo de la Historia Urbana

Expo de ciencia ficción. Muestra de artes visuales que vincula fantasía y realidad. En conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares. También feria de arte urbano y música. Hoy viernes, de 20:00 a 00:00 h, en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Gratis.

Cartografía de la paz. Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. Gratis

Historia y arquitectura de las residencias más emblemáticas de San Juan: Chalet Cantoni. En el marco de los festejos por el Día Internacional de los Museos. Hoy a las 18:00 h, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste) Entrada libre y gratuita

Museo Tornambé. Hoy, recorrido dinámico por la muestra colectiva “En memoria - Fabiana Zito" (visitas guiadas a las 17:00 y a las 18:00 h). Además, proyecciones, música en vivo, espacio gastronómico, de 15:00 a 20:00 h. También Exposición "Familia Tornambé". Horarios de visita, en general, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, inaugura hoy 29 de mayo a las 18:00 h, con la exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas"; entrada gratuita. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Los secretos de la Casa de Sarmiento

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

image Mercado Artesanal Luisa Escudero

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.