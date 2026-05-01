Agenda cultural de San Juan: salidas para disfrutar en el Día del Trabajador

Este viernes 1 de mayo, la Agenda Cultural de San Juan ofrece múltiples propuestas artísticas para que los trabajadores disfruten su día . Además de exposiciones y recorridos culturales muy interesantes, y de la nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías, también habrá festivales populares en dos departamentos de la provincia.

Agenda cultural de San Juan: descubrí las propuestas que te esperan este domingo

Agenda Cultural de San Juan: música, danza y tradiciones para cerrar abril

La grilla musical, gran protagonista de la jornada, incluye peñas folclóricas al mediodía y recitales de rock para aprovechar el feriado en familia o con amigos. La oferta continúa con sets de DJs internacionales y tributos en vinilo. También habrá shows de cuarteto y cumbia para cerrar la noche, junto a diversas opciones gastronómicas con espectáculos en vivo que garantizan un muy buen festejo.

Ahura. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Reservas al 2645481411

Peña. Humberto y Arnaldo. Matías Sánchez y compañía. A las 12:00 h en Criolla Barcito (Diagonal Sarmiento 189, Caucete). Anticipadas $5000

Chichón Hernández. A las 13:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Los de Iglesia. A las 13:00 en Parrilla Estancia La Paz (Angaco) Reservas 2644845677

Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en Salón Ciclos (Pellegrini 1550 sur, Rivadavia) Reservas 2645059601

Inti Huama. Folclore. Y De la lora, rock. A las 13:00 h en Maldita Costumbre (Av.Libertador San Martín 2464 oeste) Entrada general $6.500, niños de 10 a 12 años, $3000.

inti huama Inti Huama

La Barreal de Jam. A las 20:00 h en La Querida Bar (Barreal, Calingasta)

Peña folclórica. Con El Siete Cincuenta, La Nota, Periferia Folk. A las 21:00 h en Eufemia (Italia 554 oeste, Albardón). Der. de show $5000. Reservas al 2646225743

Listening de vinilos: El lado Oscuro – Ramones. Presenta Sole Sánchez. A las 21:30 h en Molleja (9 de julio 322 este)

Lito Cantoni y Nico Moreno. Cena show. Rock Nacional. A las 22:00 h (Lateral de Circunvalación 95 norte).

Franco Aparici. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Los Triunfadores. A las 22:00 h en parrilla El Estribo (Caucete) Reservas

Contra reloj. Rock A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Vintage. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas 2645812630

Ana Laura Paroldi. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

paroldi Ana Laura Paroldi

Los Parhelios. A las 22:00 h en Jhon’D Restó (Caucete)

Hippy Muerto Fest. Con Kbsonia, Lxs fungis, Después de viejos, Gringos turistas, Peróndame Dolores, Janemba. A las 22:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte).

Manu Olivera. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Naara Stone. A las 23:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia).

El Yeyo. A las 23:00 h en La Sede Pool Bar (Mendoza antes ce Calle 5)

Gloria Noise. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Matt Sassari (Francia). Francis Mery, B2B, Juli Calivar, Mariano Barilari. A las 00.00 h en Quattro Club Summer (San Miguel entre 6 y 7, Pocito)

El Negro Tecla y Yuthiel. A las 00:00 h en Ibiza (Jáchal)

image El Negro Tecla

Román el original. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

Omega. A las 00:00 h en Sindicato Empleados de comercio (Gral. Acha 65 sur)

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta del Cristo de la quebrada. Cabalgata a las 9:00 h, desde el Predio Iglesia del Carmen. Actos litúrgicos y posterior peña con artistas locales y nacionales, academias de danza. Ranchos típicos (Los Berros, Sarmiento) Gratis

Fiesta 95 aniversario Club Sportivo Tamberías. Desde las 13:00 en Club Sportivo Tamberías (Calingasta) Actúan Ballet Danzas del Carmen, Jorge León, Los Juanes y Eugenia, Ecos del Alma, Ballet Parte de Mí, Amanecer Folclórico, Luis y Pochi Tapia, Pueblo Nuevo, La Banda al Rojo Vivo, Los Bucaneros.

FERIAS

XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

image Feria Internacional de Artesanías

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina x Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

image Trayectoria Juago de Damas - El Carrascal

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

image Museo Histórico Agustín Gnecco

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.