Agenda cultural de San Juan: mitad de semana con música, danza, teatro y exposiciones

Una salida a tomar algo y escuchar buena música, disfrutar de un espectáculo de danzas y por qué no, aprovechar un fragmento de nuestro tiempo para recorrer atractivas exposiciones -como la inauguración de la muestra de Isabel Fernández- forman parte de la Agenda Cultural de San Juan para hoy , jueves 23 de abril.

Agenda Cultural de San Juan: una tentadora hoja de ruta para salir de casa

Agenda cultural de San Juan: paseos, ferias y mucho arte para este domingo

Con propuestas tanto gratuitas como con costo, son un lindo abanico de opciones para ir moviéndose fuera de casa, de cara al fin de semana. Te contamos algo de lo que podés hacer:

Pasos compartidos . Celebración del Día Internacional de la Danza, a cargo de diferentes instituciones que pertenecen al Conservatorio Fracassi. A las 20:00 h, Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas: 2644183042.

Competencia de freestyle. 3 vs 3, desde las 18:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada libre y gratuita.

Luca Luca. Hits ‘90/2000, acústico. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste). Der. de show $2000

Lito Cantoni y Nico Moreno. Jueves de Unplugged & Canto Bar, a las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oete)

Tierras blancas. Folclore. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184

Anto. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Torino 583 oeste, Rawson)

LITERARIAS

Suelta de libros. En el marco del Día Internacional del Libro, de 10 a 13 h, en Biblioteca y Espacio Cultural Guido Delfor Yribarren (Av. Córdoba y Las Heras). Actividad libre y gratuita

TEATRO

Ruido de mate. Stand up, con Mike Chouhy. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste)

image Ruido de mate

VISITAS Y EXPOSICIONES

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. Inaugura hoy a las 18:00 h en el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Hoy: Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo urbano; una experiencia que invita a recorrer la ciudad desde las ideas y proyectos de Domingo Faustino Sarmiento. Circuito corto, a pie. Punto de partida: Casa Natal de Sarmiento, a las 18:00 h. Sin costo, con reserva de forma presencial en el museo o al whatsapp 2645608476. Además Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

sarmiento emprendedor 1 Sarmiento Emprendedor - Casa Natal de Sarmiento

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición "Malvinas todo el año", con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

malvinas biblios 2 Malvinas todo el año

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.