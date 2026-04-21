La pintora Isabel Fernández presentará "Momentos de un camino espiritual", muestra que invita a la reflexión

El próximo jueves 23 de abril de 2026, en el Salón Parroquial Monseñor Francisco Enrique del departamento de Santa Lucía, la destacada artista sanjuanina Isabel Fernández presentará “Momentos de un camino espiritual” , en cierta forma un segundo capítulo de una exposición que llevó a cabo en 2021. El objetivo es invitar a la reflexión, la conexión interior y la trascendencia a través del arte.

“En la muestra ‘Momentos de un camino espiritual’ ahora expongo obras de ese entonces y producciones que son nuevas pero bajo el mismo título”, dijo Isabel en diálogo con DIARIO DE CUYO además de añadir que cuenta con el consentimiento y apoyo del Párroco Presbítero Jorge Harica .

“La temática es la espiritualidad, un tema casi como abstracto casi intangible, y sin embargo es la esencia y camino de nuestro ser. Tomo la espiritualidad como fuerza interior que nos conecta a algo superior, que no lo presento como sinónimo de religiosidad. Es algo más amplio, que nos plantea una trascendencia, un sentido final a la vida”, es la reflexión de la pintora acerca del eje que nuclea esta nueva exhibición de sus obras, la mayoría óleos y otras trabajadas en arte digital.

“La temática es la espiritualidad, un tema casi como abstracto casi intangible, y sin embargo es la esencia y camino de nuestro ser. Tomo la espiritualidad como fuerza interior que nos conecta a algo superior, que no lo presento como sinónimo de religiosidad. Es algo más amplio, que nos plantea una trascendencia, un sentido final a la vida “La temática es la espiritualidad, un tema casi como abstracto casi intangible, y sin embargo es la esencia y camino de nuestro ser. Tomo la espiritualidad como fuerza interior que nos conecta a algo superior, que no lo presento como sinónimo de religiosidad. Es algo más amplio, que nos plantea una trascendencia, un sentido final a la vida

Por esta razón, Isabel se planteó montar una exposición cuyo mensaje es “el de despertar la conciencia, entender que somos más que un cuerpo. Nuestro espíritu es la esencia que nos mantiene viva el alma y nos permite conectar con el otro en una dimensión única, sana, empática, sin egoísmo, solo de humano a humano”, recalcó conmovida por un tema que la lleva a crear sobre el lienzo imágenes que resultan también como parte de su inspiración.

“Hoy más que nunca, debemos conectarnos espiritualmente, todo lo que provoca la materialidad queda en este plano, nada nos llevaremos, solo el espíritu trasciende”, añadió en base a su planteo.

Con producciones que realizó en sus propios lapsos trascendentales, la pintora subrayó: “Espero que las obras irradien y cada espectador pueda encontrarse y despertar emociones, así nos habremos encontrado espiritualmente”.

Sobre la colección escogida por Isabel

Y sobre el conjunto pictórico, la artista plástica mencionó que “Cada muestra lleva siempre un tema que me motiva e impulsa a hacerla, en un tiempo y modo especial. Sí debo destacar que la muestra "Un año de pañuelo" fue la más que más la movilizó internamente pues contaba su propia etapa “de tratamiento del cáncer”, enfermedad que logró superar para volver a empezar en 2012 “con todo".

Sin embargo, hoy es un estado muy especial y "Momentos…” refleja la evolución y la conexión espiritual que la guía a diario, “buscando la luz que todo sana”, como sostuvo.

La propuesta de Isabel Fernández

Con un trabajo que se caracteriza por una búsqueda introspectiva que combina experiencia personal, sensibilidad artística y su mirada sobre la condición humana, Isabel pensó que debía volver con “Momentos de un camino espiritual” no solo porque continúa en esa senda sino también porque “este camino en el que estoy es otro momento que debía retratar”, como dijo.

Y para la apertura de esta muestra, Isabel Fernández invitó a cinco poetas “para que vayan a ver las obras y elijan una, la que les llegue más para escribir un texto. Luego colocaré cada texto al lado de la obra”.

Para esta iniciativa, los escritores que confirmaron su participación serán Graciela Simone, Pablo Maldonado, Virginia Ponce y Silvana Beatriz Cassino

Durante cada jornada de exposición, la inquieta hacedora no sólo tendrá montados sus trabajos para ser visitados por los asistentes, sino que los concurrentes podrán verla con pincel en mano frente a la tela en permanente acción.

Un año especial para Isabel Fernández

Avisorando un 2026 fructífero para su profesión y su pasión, la artista sanjuanina tiene una agenda cargada de eventos. Es así que efectuará una muestra individual en Carlos Paz (Córdoba) en agosto próximo, otra en el Chalet Cantoni-Casa Cultural en septiembre y también en el Centro Cultural Estación San Martín (ex Estación San Martín) en diciembre.

“Cada una tendrá su temática propia. Estoy muy feliz”, subrayó.

El dato para no perder este circuito de arte en San Juan:

“Momentos de un camino espiritual”, de Isabel Fernández, se inaugurará este jueves 23 de abril de 2026 en Salón Parroquial Monseñor Francisco Enrique (General Paz 2098 este, al lado de la Parroquia de Santa Lucía y del Municipio).

Hora: A las 18:00 h.

Días de exposición: Se podrá visitar hasta el 30 de abril de 2026, de 17:00 a 21:00 h, incluidos sábados y domingos.

Entrada: Libre y gratuita