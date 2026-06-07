Agenda Cultural de San Juan: Teatro, música y ferias artesanales para el domingo

La variada Agenda Cultural de San Juan ofrece este domingo una excelente oportunidad para disfrutar de grandes propuestas artísticas y culturales . Los locales y visitantes podrán deleitarse con destacados espectáculos teatrales de nivel nacional y variadas ferias de artesanos y emprendedores.

Agenda cultural de San Juan: un buen viernes de visitas y anfitriones

Agenda Cultural de San Juan: música y teatro dominan la cartelera del sábado

Resaltan las visitas de Mauricio Dayub con su aclamado unipersonal y el show de Tanga, originario de El Bolsón . El Cirko Marisko aportará humor familiar, mientras múltiples ferias ofrecerán artesanías y gastronomía para pasear por la tarde.

Siguen vigentes paseos y exposiciones, para pasar una tarde diferente.

Peña de José Dolores . Con El Desmonte y Otra Ronda. Conduce Juanjo Recabarren. A las 13:00 h en Rocknrolla Bar

Inti Huama. A las 13:00 en Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

ADN Folk Fusión. A las 13:00 h en El Rancho Escondido (República del Líbano 3485 oeste) Derecho a show: $5.000. Reservas: 2645853585

La Peña de Don Molina. Con Los Videla, El Desmonte, Los Lucero de Jáchal. Conduce Jorge Pascual Recabarren. Desde las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Peña solidaria. A beneficio de Ximena Giovenco. A las 13:00 h en Unión Judicial de San Juan (9 de julio 728 este). Cupos limitados. Colaboración $10.000. Colaboración con menú criollo $20.000. Venta de bebidas. Anticipadas al 2645611056

Peña solidaria. A beneficio de Oliver Rodríguez. Con Bajo Sol, La Quimera, Tierra Blanca, Dúo Rodríguez Pacheco, Confluencia, Bajo Cielo Folk. A las 13:00 h en Delegación Oeste, Chimbas. Entradas anticipadas: $8.000

Vibra Nova. A las 13:30 h en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

Tanga. Unipersonal de tango y humor, homenaje a las grandes cancionistas del género. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Reservas al 2644728214. Entrada: “colaboración consciente”.

image Tanga

Show solidario. A beneficio de Lucho Sabrosón. Actúan Simplemente Ale, Cristian Castilla y La Gozadera. A las 21:00 h en La Sede Pool Resto-BAR (Mendoza 2219 sur, Rawson). Derecho de show $3.000

FERIAS

Viva Feria. Emprendedores, artesanos, gastronomía, sector para niños, intervenciones artísticas: Oveja Negra y los García y artistas invitados. Conducen Jorge Pascual Recabarren y Silvana Más. De 15:00 a 20:00 h en el Complejo El Prado (Calle 5 vieja antes de Ramón Franco, Rawson)

Feria de Artesanos y Emprendedores. A las 15:30 h, en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

Cultura sin límite. Artesanos y manualistas. Shows. Plaza de Santa Lucía (Yrigoyen entre Pellegrini y Ramón Franco, Santa Lucía) Gratis

Feria La Lolita. Artesanos y emprendedores. De 16:00 a 20:30 h en Finca La Cabaña (Manuel Zavalla 1027 norte) Gratis

Plaza y arte. Artesanos y manualistas. De 16:00 a 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Feria Manija. Coleccionables. Juegos, libros, cassettes, etc. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortinez)

Feria Launch & Multiespacio. De 17:00 a 22:00 h en Circo Beer (Av. Libertador San Martín 3648 oeste)

TEATRO

El Equilibrista. Multipremiado unipersonal, en su octava temporada. Con Mauricio Dayub. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas: Platea Baja - Filas 01 a 14: $50.000. Platea Baja - Filas 15 a 20: $47.000. Pullman: $45.000. Gradas: $45.000. En venta en boletería y Entradaweb.com.ar

Cirko Marisko. Monoargentum. Ganador a Mejor show de Humor en premios Carlos 2026. Humor para toda la familia. A las 20:00 h en el Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en entradaweb.com

circo marisko

DANZA

Muestra Final. Workshop de la Fundación Julio Bocca y Allegro. A las 18:00 h (puntual), en el hall del Teatro Bicentenario. Gratis

FIESTAS

Fiesta del Chocolate. De 11 a 18 h en Predio Gaucho José Dolores (Rawson). Entrada libre y gratuita. Actuarán Academia Vida y Tradición, Academia Almas Medaneras, Ole Flamenco, Academia Los Huarpes, La Reina, César Bueno y Patricia Vizcaíno, Alokados, Noelia Riveros.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo Franklin Rawson - Eduardo Esquivel

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30 h. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.