    • 7 de junio de 2026 - 08:22

    Agenda Cultural de San Juan: Teatro, música y ferias artesanales para el domingo

    Una variada oferta artística y paseos de emprendedores protagonizan la cartelera, con propuestas teatrales, humor y ferias locales.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la exitosa obra El Equilibrista, de Mauricio Dayub.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la exitosa obra El Equilibrista, de Mauricio Dayub. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La variada Agenda Cultural de San Juan ofrece este domingo una excelente oportunidad para disfrutar de grandes propuestas artísticas y culturales. Los locales y visitantes podrán deleitarse con destacados espectáculos teatrales de nivel nacional y variadas ferias de artesanos y emprendedores.

    Leé además

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy el power rock de Divididos. 

    Agenda Cultural de San Juan: música y teatro dominan la cartelera del sábado
    La Agenda Cultural de San Juan incluye el nuevo show de Emanero: Todo por un beso

    Agenda cultural de San Juan: un buen viernes de visitas y anfitriones

    Siguen vigentes paseos y exposiciones, para pasar una tarde diferente.

    MÚSICA

    Peña de José Dolores. Con El Desmonte y Otra Ronda. Conduce Juanjo Recabarren. A las 13:00 h en Rocknrolla Bar

    Inti Huama. A las 13:00 en Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

    ADN Folk Fusión. A las 13:00 h en El Rancho Escondido (República del Líbano 3485 oeste) Derecho a show: $5.000. Reservas: 2645853585

    La Peña de Don Molina. Con Los Videla, El Desmonte, Los Lucero de Jáchal. Conduce Jorge Pascual Recabarren. Desde las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Peña solidaria. A beneficio de Ximena Giovenco. A las 13:00 h en Unión Judicial de San Juan (9 de julio 728 este). Cupos limitados. Colaboración $10.000. Colaboración con menú criollo $20.000. Venta de bebidas. Anticipadas al 2645611056

    Peña solidaria. A beneficio de Oliver Rodríguez. Con Bajo Sol, La Quimera, Tierra Blanca, Dúo Rodríguez Pacheco, Confluencia, Bajo Cielo Folk. A las 13:00 h en Delegación Oeste, Chimbas. Entradas anticipadas: $8.000

    Vibra Nova. A las 13:30 h en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

    Tanga. Unipersonal de tango y humor, homenaje a las grandes cancionistas del género. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Reservas al 2644728214. Entrada: “colaboración consciente”.

    image
    Tanga

    Tanga

    Show solidario. A beneficio de Lucho Sabrosón. Actúan Simplemente Ale, Cristian Castilla y La Gozadera. A las 21:00 h en La Sede Pool Resto-BAR (Mendoza 2219 sur, Rawson). Derecho de show $3.000

    FERIAS

    Viva Feria. Emprendedores, artesanos, gastronomía, sector para niños, intervenciones artísticas: Oveja Negra y los García y artistas invitados. Conducen Jorge Pascual Recabarren y Silvana Más. De 15:00 a 20:00 h en el Complejo El Prado (Calle 5 vieja antes de Ramón Franco, Rawson)

    Feria de Artesanos y Emprendedores. A las 15:30 h, en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

    Cultura sin límite. Artesanos y manualistas. Shows. Plaza de Santa Lucía (Yrigoyen entre Pellegrini y Ramón Franco, Santa Lucía) Gratis

    Feria La Lolita. Artesanos y emprendedores. De 16:00 a 20:30 h en Finca La Cabaña (Manuel Zavalla 1027 norte) Gratis

    Plaza y arte. Artesanos y manualistas. De 16:00 a 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Feria Manija. Coleccionables. Juegos, libros, cassettes, etc. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortinez)

    Feria Launch & Multiespacio. De 17:00 a 22:00 h en Circo Beer (Av. Libertador San Martín 3648 oeste)

    TEATRO

    El Equilibrista. Multipremiado unipersonal, en su octava temporada. Con Mauricio Dayub. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas: Platea Baja - Filas 01 a 14: $50.000. Platea Baja - Filas 15 a 20: $47.000. Pullman: $45.000. Gradas: $45.000. En venta en boletería y Entradaweb.com.ar

    Cirko Marisko. Monoargentum. Ganador a Mejor show de Humor en premios Carlos 2026. Humor para toda la familia. A las 20:00 h en el Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en entradaweb.com

    circo marisko

    DANZA

    Muestra Final. Workshop de la Fundación Julio Bocca y Allegro. A las 18:00 h (puntual), en el hall del Teatro Bicentenario. Gratis

    FIESTAS

    Fiesta del Chocolate. De 11 a 18 h en Predio Gaucho José Dolores (Rawson). Entrada libre y gratuita. Actuarán Academia Vida y Tradición, Academia Almas Medaneras, Ole Flamenco, Academia Los Huarpes, La Reina, César Bueno y Patricia Vizcaíno, Alokados, Noelia Riveros.

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

    Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    image
    Museo Franklin Rawson - Eduardo Esquivel

    Museo Franklin Rawson - Eduardo Esquivel

    Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30 h. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la visita temática sobre Carmina Burana, en el Teatro del Bicentenario. 

    Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas para cortar la semana

    La Agenda Cultural de San Juan para este domingo trae el rock ochentoso de Guyot y Toth, GYT. 

    Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show Un viaje de Murga, a cargo de La Pericana. 

    Agenda Cultural de San Juan: sábado de música, cine, teatro y museos

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la pieza teatral Para Anormales, a cargo del elenco Las aventuras de Poseidón. 

    Agenda Cultural de San Juan: opciones variadas para disfrutar del arte y la cultura de San Juan