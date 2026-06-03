Tengo una idea!: teatro, música y mucho humor para grandes y chicos

El prestigioso elenco rionegrino Tengo una idea! , oriundo de El Bolsón, llegará por primera vez en San Juan para ofrecer un fin de semana a pura risa . El grupo presentará dos propuestas de teatro independiente: una obra de clown destinada a toda la familia y un unipersonal musical exclusivo para mayores, con el humor como elemento común.

La primera cita será con "Carpa Diem – ¡Disfrutá la amistad!" , una pieza de clown interpretada por Maia Lopardo y Gabriela Greizerstein . Con un recorrido que incluye escenarios de toda la Argentina, Brasil, Uruguay y España, el dúo llega para contar la historia de dos amigas que se pierden en la montaña y deben resolver el conflicto con los métodos más delirantes.

Aunque fue pensada inicialmente para niños, la obra superó las expectativas de sus propias creadoras. "Esta obra nosotras la hicimos con la intención de hacer una obra para infancias, porque veíamos que estaba faltando material para ese público, pero nos salió para todo público", explicó Lopardo a DIARIO DE CUYO.

Dos payasas perdidas en la montaña son el eje de la obra de teatro para los peques

Con dos décadas de trayectoria en la técnica del clown, las actrices logran un espectáculo con múltiples capas de lectura. "Hay cosas que van directamente a los niños y otras cosas que, aunque los chicos se ríen, las terminan de entender y le dan como otro sentido también los adultos", detalló la actriz. Un ejemplo de este código compartido se da cuando los personajes se pierden: "Ellas dicen: 'Bueno, ¿qué se hace cuando la gente se pierde? ¿Qué hacemos? Ya sé, nos desesperamos'. Y claro, todo el mundo hace eso, debe ser que funciona. Esos juegos los agarran los adultos", comentó entre risas Maia.

* Carpa Diem – ¡Disfrutá la amistad!

Día y hora: sábado 6 de junio, 18:00 h

Lugar: Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur)

Entradas: General $15.000. Promoción anticipada de 2 entradas por $20.000.

Venta online: disponibles en Entrada Web.

Tanga o las mujeres del tango

El domingo será el turno de "Tanga - Homenaje a las cancionistas", un unipersonal de humor y música protagonizado por Lopardo bajo la piel del personaje Margarita Barrios, con Gabriela a cargo de la asistencia técnica. La propuesta nació tras la búsqueda artística de Maia y su vida nómade por Latinoamérica y Europa, donde detectó una profunda invisibilización de las referentes femeninas del tango, incluso en los países más tangueros.

"He visto cómo, si bien el tango es conocido en todos lados, si vos pedís que te nombren una mujer, nadie sabe decirte ninguna, ni siquiera Tita Merello, como si no existieran. Es fuerte ¿no? Entonces el espectáculo las rescata", reflexionó Lopardo.

image Con una dosis de humor, la época dorada del tango es abordada por Maia Lopardo, rescatando a referentes femeninas

El show se configura como un tributo delirante que reúne a las cancionistas de la época de oro del género. A través de canciones en vivo y datos históricos matizados con ironía, el espectáculo no solo divierte, sino que genera curiosidad en el espectador.

"El personaje es una fanática de estas artistas y entonces tira algunas datas, pero también es para reírse mucho. Cuando lo hice no buscaba esto de que fuera algo más instructivo, estaba más jugando con lo que a mí me interpelaba en ese momento. Pero me pasó que, después de la función, me decían '¿como se llamaba esa que dijiste?' Para mí, un plus ¿viste?".

De este modo, desde Merello a Ada Falcón, pasando por Libertad Lamarque, van desfilando en esta galería poética y musical imaginaria, donde la característica nostalgia tiene un corte y una quebrada con el humor.

* Tanga - Homenaje a las cancionistas