La Fiesta del Escudo de Jáchal cambia de fecha: los motivos detrás de la decisión

La Fiesta del Escudo en Jáchal es una celebración tradicional que se realiza durante cada invierno en la localidad de La Falda, a unos 12 kilómetros de la villa cabecera del departamento. Para este año estaba prevista para el sábado 18 de julio, pero desde la organización decidieron cambiar la fecha por dos importantes motivos.

El blues y el rock alternativo se apoderan de la escena en una nueva edición de Volver a la Canción

El director de Turismo de Jáchal, Vito Gómez, confirmó en contacto con DIARIO DE CUYO que el evento que estaba previsto para este fin de semana se realizará el próximo domingo 26 de julio . La decisión se tomó al tener en cuenta dos factores importantes. Por un lado, el fenómeno meteorológico que rige en toda la provincia, con alerta naranja en zona de cordillera por la concurrencia de fuertes ráfagas de viento Zonda. Teniendo en cuenta que se trata de un evento que se realiza al aire libre, para resguardar la seguridad y el bienestar ante la presencia de un fuerte descenso de la temperatura se tomó la decisión de cambiar la fecha del evento.

Además, este fin de semana se jugará la final del Mundial del Fútbol, y si bien ya se conoce que el turno de Argentina será el domingo, el resultado del partido contra Inglaterra fue seguido de cerca por las autoridades municipales, para acompañar a la comunidad con los festejos.

Ante todo, este escenario, desde la Municipalidad de Jáchal decidieron concretar una nueva edición de la Fiesta del Escudo el próximo fin de semana.

Por otro lado, sobre el evento en sí, Gómez adelantó que en escena se priorizará la presencia de artistas del departamento. Solistas, academias de danza y bandas oriundas de Jáchal serán las encargadas de ponerle todo el color y el calor a un evento que forma parte de la identidad de los jachalleros.

Con los nuevos cambios se confirma que la Fiesta del Escudo se concretará el domingo 26 de julio, de 12 a 18 horas, en el predio “La Faldeñita”, con entrada libre y gratuita. Además de los artistas locales habrá ranchos de comidas típicas y la venta de productos regionales como también artesanías, para el disfrute de todo el público presente, esperando a los turistas que, en el último tramo del receso invernal, teniendo en cuenta que en el país las vacaciones se dividieron en tres tramos.

Jáchal sigue de celebración con una nueva edición de la Fiesta del Molino Viejo

Una semana después de la Fiesta del Escudo, Huaco se alistará de punta en blanco para una nueva edición de la Fiesta del Molino Viejo, el evento que rinde homenaje al poeta, musico y “prócer jachallero”, Eusebio Jesús Dojorti, más conocido como Buenaventura Luna.

El evento, que se realiza en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Luna se realizará el sábado 1 de agosto de 12 a 18 horas en el predio Molino Viejo.

Desde el municipio señalaron que la próxima semana se estarán compartiendo detalles en torno a la grilla de actividades previstas para la jornada, que generalmente incluye un acto protocolar en el Cementerio de Huaco, puntualmente en la tumba de Buenaventura; como también los artistas que estarán acompañando en la edición actual.