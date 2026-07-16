Eugenio Deoseffe de "Chafa y la oveja indomable": "Uno se para en su niño interior para ver qué atrapa porque las infancias son un público sincero"

Un conejo violeta que no puede dormir, una oveja decidida a romper las reglas y una carrera donde, en teoría, sólo pueden participar caballos. Con esos ingredientes comienza " Chafa y la oveja indomable ", una propuesta de teatro de títeres y objetos que desembarca esta semana en San Juan como parte del Festival DivertiTeS , el encuentro que reúne espectáculos para toda la familia durante las vacaciones de invierno.

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La obra, interpretada por el actor y titiritero Eugenio Deoseffe, llegará al Espacio Teatral Títeres en Serio (Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia) con funciones el 16, 17 y 18 de julio, a las 18.

Detrás de la historia de Chafa, un conejo ansioso por la inminente carrera de Animales Libres de Cuchi Corral, se esconde un mensaje universal. Mientras intenta quedarse dormido contando ovejas, conoce a Tonia, una oveja que sueña con participar en una competencia reservada para caballos. Ese encuentro dispara una aventura atravesada por el humor, la ternura y la búsqueda de cumplir los propios sueños, incluso cuando las reglas parecen decir lo contrario.

"Si bien está ambientada en un pueblo muy particular, el tema es universal: perseguir los sueños aunque existan normas que parezcan impedirlo" , contó Deoseffe en una entrevista con DIARIO DE CUYO.

La compañía tandilense Lupa Compañía de Muñecos lleva más de una década dedicada al teatro de títeres y la animación de objetos. En cada producción, el objetivo es el mismo: construir historias que respeten la inteligencia del público infantil sin dejar afuera a los adultos.

"Cuando pensamos un espectáculo buscamos una historia interesante para contar. Trabajamos desde el juego porque creemos que es la mejor herramienta para conectar con la gente y transmitir un mensaje. Siempre con mucho respeto hacia nuestro público", explicó el artista.

Ese equilibrio entre el entretenimiento y el contenido es uno de los sellos de la compañía. Para Deoseffe, las funciones no se dividen entre obras para niños y para adultos.

"No creemos que existan espectáculos para grandes y para chicos; creemos que hay buenos o malos espectáculos. Puede haber algunos temas con determinados filtros, pero una buena historia puede emocionar a cualquier edad", afirmó.

Propuestas para las infancias y el desafío de interpelar al público más exigente

Acostumbrado a recorrer escenarios de distintos puntos del país y del exterior (el año pasado la obra realizó una gira por Chile), Deoseffe asegura que el público infantil sigue siendo el mayor desafío.

"A mí el público de las infancias es de lo que más me gusta porque son muy sinceros. Si algo les gusta, les gusta muchísimo, y si no les gusta también lo demuestran. Uno tiene que pararse en su niño interior para ver qué atrapa porque las infancias son un público sincero ", sostuvo el artista.

Esa sinceridad obliga a cuidar cada detalle: los tiempos, el ritmo, el humor y la construcción de los personajes.

El dato de “Chafa y la oveja indomable”, de Eugenio Deoseffe

La presentación de Eugenio forma parte del Festival DivertiTeS, que se desarrolla del 9 al 19 de julio en el Espacio Teatral Títeres en Serio. Durante diez jornadas, el encuentro reunirá elencos de San Juan, Mendoza y Tandil, con una programación que incluye espectáculos de títeres, marionetas, teatro musical y teatro de objetos.

Organizado de manera independiente y autogestiva, el festival busca ofrecer una propuesta cultural para compartir en familia durante las vacaciones de invierno, promoviendo el encuentro, la imaginación y el disfrute colectivo.

La obra Chafa y la oveja indomable estará en escena los días 16, 17 y 18 de julio, a las 18 horas en la Sala TES (Títeres En Serio), ubicada en Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia. Las entradas se encuentran a la venta a $15.000. Además, hay una promoción para quienes adquieran la entrada anticipada de manera online, adquiriendo dos entradas por $20.000. Las mismas se pueden adquirir por entradaweb.com.