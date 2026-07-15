    • 15 de julio de 2026 - 08:34

    Flor Vigna sufrió un accidente en su primer día de trabajo en México y el video se volvió viral

    La actriz y cantante comenzó un nuevo desafío laboral fuera de Argentina, pero una caída durante una prueba física quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en las redes sociales.

    Flor Vigna.

    Flor Vigna.

    Foto:

    Flor Vigna arrancó una nueva etapa profesional en México, donde participará de un proyecto televisivo que la mantendrá instalada en ese país durante los próximos meses. Sin embargo, su debut estuvo lejos de ser el esperado: sufrió un accidente durante la primera jornada de grabación y las imágenes no tardaron en viralizarse.

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    La artista compartió el momento a través de sus redes sociales. En el video se observa cómo, en medio de una exigente prueba física, pierde el equilibrio y cae al suelo, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y pudo continuar con las actividades previstas.

    Flor Vigna arranc&oacute; una nueva etapa profesional en M&eacute;xico.

    Flor Vigna arrancó una nueva etapa profesional en México.

    Vigna explicó que el proyecto representa un importante desafío en su carrera y que decidió instalarse temporalmente en México para afrontar esta nueva experiencia laboral. Pese al traspié del primer día, aseguró que mantiene intactas las ganas de seguir adelante y disfrutar de la oportunidad.

    El episodio generó una gran repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el video y destacaron la actitud de la artista, que se tomó el accidente con humor y mostró su entusiasmo por esta nueva etapa profesional.

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