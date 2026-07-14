    • 14 de julio de 2026 - 18:42

    Joaquín Levinton transformó "Wonderwall" en un himno para la Selección antes de la semifinal con Inglaterra

    El cantante de Turf cambió la letra del clásico de Oasis con referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se viene la semifinal entre la Argentina e Inglaterra. Un partido vibrante que ya palpita todo el mundo. Joaquín Levinton, cantante de Turf, publicó en su cuenta de Instagram una versión de “Wonderwall”, el clásico de Oasis, para alentar a la Selección argentina.

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    El rockero cambió la letra, en castellano, y le sumó referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas. “Be scared @oasis @liamgallagher @themightyi”, escribió junto al video, destacando el “tengan miedo” y arrobando a las cuentas de Liam Gallagher, Noel y Oasis.

    “Inglés te digo otra vez quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos”, canta Levinton en la nueva versión.

    “Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”, completa el tema.

    “Anulo mufa”, “Anulamos Mufa y te amamos” o “Sos lo más” fueron algunos de los comentarios. En pocas horas, el posteo tuvo una gran cantidad de repercusiones y “likes”.

    A lo largo del mundial se viralizó los festejos de los jugadores ingleses junto a la hinchada cantando “Wonderwall”. Liam y Noel Gallagher reaccionaron destacando que el clásico ya le pertenece a la gente.

    El año pasado, Levinton se encontró con Dillom en Londres y compartieron el escenario haciendo una versión del tema que forma parte del segundo disco de Oasis. A través de sus redes sociales, el cantante de Turf compartió el video en el que se los ve leyendo la letra desde el celular y cantando este himno del britpop.

    “Desde afuera se ve mucho peor de lo que pensé que fue”, escribió Levinton. Sin preocuparse por su público, los artistas se adueñaron del micrófono del bar y, a pesar de que perdieron el ritmo y la afinación por momentos, pudieron hacer una versión desenfadada, fiel a su estilo.

    Más tarde, el cantante de “Yo no me quiero casar” subió una foto vistiendo una camiseta de Oasis, confirmando su fanatismo por la banda de los hermanos Gallagher.

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