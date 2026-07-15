    • 15 de julio de 2026 - 10:42

    Vacaciones de invierno en San Juan: todas las actividades turísticas para disfrutar del 16 al 25 de julio

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte presentó una nutrida agenda de propuestas para la segunda semana del receso invernal.

    Ischigualasto. Foto: Turismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan renueva su propuesta para las vacaciones de invierno con una agenda que combina naturaleza, aventura, cultura, gastronomía y entretenimiento para toda la familia. Durante la segunda semana del receso escolar, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte organizó actividades en diferentes puntos de la provincia, a las que se suman iniciativas de municipios y prestadores privados.

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    Las propuestas están pensadas tanto para sanjuaninos como para turistas que visitan la provincia y buscan recorrer sus principales atractivos naturales y culturales.

    Turismo.

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    Todas las actividades turísticas de la segunda semana de vacaciones

    Jueves 16 de julio

    Parque de la Biodiversidad

    • Tarde de títeres y magia para toda la familia.
    • Actividades recreativas sobre el cuidado del agua y el ambiente.
    • Horario: de 15 a 17.
    • Requiere inscripción previa (hacé click aquí).

    Viernes 17 de julio

    Parque Quebrada de Zonda

    • Trekking familiar.
    • Recorrido por uno de los paisajes naturales más emblemáticos de San Juan.
    • Horario: de 15 a 17.
    • Con inscripción previa (hacé click aquí).

    Sábado 18 de julio

    Difunta Correa (Caucete)

    • Recreo en la Difunta.
    • Juegos y actividades recreativas para niños y adolescentes.
    • Horario: 10.

    Difunta Correa (Caucete)

    • "Tras los pasos de Deolinda".
    • Búsqueda del tesoro para conocer la historia del paraje.
    • Horario: 11.

    Parque Provincial Presidente Sarmiento (Zonda)

    • "Pintando el Carrizal".
    • Propuesta artística inspirada en la flora, fauna y paisajes del parque.
    • Inscripción por WhatsApp: 2644468982.

    Parque Quebrada Juan Pobre (Rivadavia)

    • Experiencia de geoturismo.
    • Recorrido guiado para conocer la riqueza geológica de la quebrada.
    • Horario: de 15 a 17.
    • Con inscripción previa (hacé click aquí).

    Estación San Martín (Capital)

    • Astroparty.
    • Observación astronómica.
    • Experiencias inmersivas.
    • Actividades interactivas.
    • Degustaciones de productos sanjuaninos.
    • Música en vivo.
    • Horario: de 18 a 22.
    • Entrada libre y gratuita.

    San Martín

    • "Sabores y Estrellas".
    • Observación del cielo.
    • Visitas guiadas.
    • Gastronomía regional.
    • Degustaciones en establecimientos de la Ruta del Vino y la Ruta del Olivo.
    • Reservas: +54 9 264 670-6910.

    Parque Provincial Ischigualasto

    • Nueva edición de "San Juan sin Barreras".
    • Jornada orientada a promover un turismo accesible e inclusivo.

    Domingo 19 de julio

    Embarcadero del Dique Punta Negra

    • "Viví el Punta Negra".
    • Feria de emprendedores y artesanos.
    • Gastronomía regional.
    • Espectáculos musicales.
    • Actividades recreativas.
    • Horario: de 12 a 18.
    • Entrada gratuita.

    Del 17 al 19 y del 23 al 25 de julio

    Peatonal Maestro de América

    • "Paseando por el Carrascal".
    • Recepción de turistas.
    • Información turística.
    • Intervenciones artísticas.
    • Música en vivo.
    • Danza.
    • Artesanías.
    • Productos regionales.
    • Horario: de 10 a 14.

    Dónde consultar toda la agenda

    Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informaron que el cronograma completo de actividades, junto con los horarios, beneficios e información para cada departamento, puede consultarse en el portal oficial sanjuan.tur.ar.

    Con opciones distribuidas en toda la provincia, la segunda semana de las vacaciones de invierno ofrece alternativas para todos los gustos, desde experiencias al aire libre y turismo aventura hasta propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para disfrutar en familia.

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