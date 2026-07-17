El blues y el rock alternativo se apoderan de la escena en una nueva edición de Volver a la Canción

El ciclo de músicos solistas vuelve nuevamente al Chalet Cantoni con una propuesta por partida doble más que interesante. Los detalles de la actividad gratuita.

“Volver a la Canción” es un ciclo que nace de la mano del Chalet Cantoni y busca poner en escena a distintos artistas musicales de San Juan, puntualmente solistas, compartiendo un momento de intimidad con sus creaciones e interpretaciones. De esta manera, el espacio reafirma su compromiso con la difusión de la música y la creación artística local.

Serán parte de la octava edición del ciclo la dupla integrada por Belén Espinosa y Valentín Cora; y Lucas Atencio, quienes propondrán un viaje musical donde la palabra cantada será la guía entre voces, emociones y memorias compartidas.

La invitación propone un recorrido musical íntimo, con interpretaciones que van más allá de la voz y el instrumento, logrando calar en lo más profundo de los sentimientos de los espectadores. Un detalle no menor es que la entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad del espacio habilitado, siendo sin duda una excelente oportunidad para disfrutar de una velada a puro arte.

Los cancionistas que estarán en el Chalet Belen Espinosa en voz y Valentín Cora en guitarra compartirán interpretaciones del blues. Los artistas, que vienen compartiendo escena desde hace años, reivindicarán una vez más las maravillas del género con distintas propuestas con las que esperan cautivar al público presente. La propuesta invitará a que los presentes contacten con la música, sin necesidad de ser fanáticos del género.

Por su parte, Lucas Atencio, destacado cantautor, productor musical e multiinstrumentista estará llegando con una interesante grilla que pasará por el rock alternativo, el pop y la canción de autor. Su propuesta presentará un sonido íntimo y reflexivo, buscando interpelar al espectador conectando cada nota musical con las emociones.