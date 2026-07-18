    • 18 de julio de 2026 - 13:16

    "La Odisea" arrasa con la crítica y se convierte en la película mejor valorada de Christopher Nolan

    La superproducción protagonizada por Matt Damon debutó con una aprobación casi perfecta y fue elogiada por su despliegue visual, el elenco y su escala épica.

    Matt Damon interpreta a Odiseo en la ambiciosa adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

    Matt Damon interpreta a Odiseo en la ambiciosa adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Christopher Nolan volvió a transformar un estreno en un verdadero acontecimiento cinematográfico. “La Odisea”, su ambiciosa adaptación del poema de Homero, llegó a los cines rodeada de enormes expectativas y recibió una respuesta casi unánime por parte de la crítica especializada.

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    La primera tanda de reseñas le otorgó un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, con apenas tres comentarios negativos entre más de cien análisis. Con la incorporación de nuevas críticas, el indicador se ubicó en 96% sobre 234 reseñas, una cifra que todavía la mantiene como la película mejor calificada de la filmografía del director.

    La recepción también se refleja en Metacritic, donde obtuvo 89 puntos sobre 100, a partir de 57 publicaciones especializadas, una valoración considerada de “aclamación universal” por la plataforma.

    Una historia milenaria convertida en espectáculo

    La película sigue a Odiseo, interpretado por Matt Damon, durante su peligroso regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya. En el camino deberá enfrentarse a criaturas, dioses y amenazas como el cíclope Polifemo, las sirenas y la hechicera Circe.

    Con una duración de 2 horas y 52 minutos, la producción combina aventura, drama, fantasía y grandes secuencias de acción. Nolan vuelve a apostar por una experiencia concebida para la pantalla grande, con una puesta visual especialmente diseñada para salas IMAX.

    Qué fue lo que más elogió la crítica

    La mayoría de las reseñas destacó:

    • La magnitud de las escenas de acción.
    • El trabajo visual y sonoro.
    • La interpretación de Matt Damon como un Odiseo marcado por la guerra.
    • El enorme elenco reunido por Nolan.
    • La capacidad de adaptar una obra de casi 3.000 años para el público actual.
    • La combinación entre espectáculo, drama humano y mitología.

    Rotten Tomatoes calificó a la película como una nueva obra maestra del director y remarcó que la historia épica se sostiene también en actuaciones íntimas y emocionalmente potentes.

    Desde Variety valoraron la película como una producción grandiosa y arriesgada, con numerosas escenas que podrían funcionar como el punto culminante de cualquier otro blockbuster. La publicación también resaltó el tono cansado y vulnerable que Damon le aporta al protagonista.

    Los aspectos que generaron algunas críticas

    Aunque la recepción fue ampliamente positiva, no todas las opiniones fueron perfectas. Algunos especialistas consideraron que la narración no lineal puede resultar confusa durante la primera mitad y señalaron cierta distancia emocional entre Odiseo y su familia.

    Otros cuestionaron la reducción de algunos componentes mitológicos del relato original y entendieron que Nolan priorizó una interpretación más humana y psicológica sobre el carácter fantástico de la obra de Homero. También hubo observaciones sobre el exceso visual, el montaje y la intensidad de la música.

    Estas objeciones, sin embargo, no modificaron el consenso general: se trata de una de las producciones más ambiciosas del año y de un espectáculo pensado para recuperar la experiencia colectiva de asistir al cine.

    Un elenco repleto de figuras

    Además de Matt Damon, la película cuenta con un reparto encabezado por:

    • Tom Holland, como Telémaco.
    • Anne Hathaway, como Penélope.
    • Robert Pattinson, como Antínoo.
    • Zendaya, como Atenea.
    • Charlize Theron, como Calipso.
    • Lupita Nyong’o, como Helena de Troya.
    • Samantha Morton, como Circe.
    • John Leguizamo, como Eumeo.

    “La Odisea” se estrenó el 17 de julio y aparece como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026. Para Nolan, además, representa un nuevo récord: superar en aprobación a títulos como “El caballero de la noche”, “Memento”, “Oppenheimer” y “Dunkerque”.

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