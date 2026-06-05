Agenda cultural de San Juan: un buen viernes de visitas y anfitriones

La agenda cultural de San Juan para este viernes 5 de junio llega repleta de atractivas propuestas . Los sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de una variada oferta artística y cultural, que abarca desde potentes shows musicales en vivo hasta interesantes obras teatrales, proyecciones cinematográficas gratuitas y exposiciones.

Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas para cortar la semana

La noche se desplegará con múltiples géneros musicales: folclore tradicional, tributos melódicos, el pop de Emanero y el rock de Los Espíritus . Además, la cartelera ofrecerá desde el humor ácido de Ceci Hace y Nahuel Ivorra hasta clásicos del cine, para toda la comunidad .

Peña Ecos. Con Pablo Agüero, Warp3s, Tres para Cuyo, Fueza Folk, Bandoleros, La quimera. Conduce Lito Soria. A las 21:30 h en Salón Angelito.

Vía 66 Rock. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson) Reservas al 2645899188

Los Lucero de Jáchal y Jorge Arredondo. A las 21:30 h en Cine Teatro Municipal de Capital. Entrada general $8.000

lucero Los Lucero

Juan Humano. Rock. A las 22:00 h en FanFest Sport Bar (Abraham Tapia y Lateral Acceso Sur) Entrada $4.000

Fernanda Sánchez. En Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Tïmo. A las 22:00 h en Cipriano (Lateral de Circunvalación y Av. Libertador San Martín)

Jorge Mallamaci. Tributo a baladas italianas. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 oeste) Reservas: 2644194896

Todo por un beso. Emanero Tour 2026. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com

Piano Bar. A las 22:30 h, en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

Los del Tayta. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Los Espíritus. Rock. A las 23:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte) Entradas en entradaweb.com.ar

image Los Espíritus

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Lo de Juan Lomos (José Dolores 631 este, Rawson)

Cometa Halley. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Gerardo Cobas y cierre bailable de Omega. A las 23:30 h en Lateral de Circunvalación 618 oeste, antes de Ignacio de la Roza. Reservas: 2645101144

CINE

La fierecilla indomable. En el ciclo de Cine de UPCN, a las 21:00 h en la sede del Salón Cultural del gremio (Sarmiento 461 sur) Gratis

TEATRO

Te pido mil disculpas. Con Ceci Hace y Nahuel Ivorra. A las 20:00 en IOPPS (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero) Entradas en mildis.com.ar Sinopsis: En un mundo donde todos opinan de cualquier cosa, nosotros no queriamos ser menos y nos sumamos a esa, te pido mil disculpas.

image Te pido mil disculpas

La parte sumergida. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general $15.000. Sinopsis: Nacho y Negro emprenden un viaje en balsa desde la Cordillera hasta el Mar Argentino. En el camino, atravesarán paisajes fantásticos, encuentros inesperados y emociones profundas que pondrán a prueba su vínculo y los enfrentarán con aquello que aún permanece oculto.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Inaugura hoy a las 20:00 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

image Vasija, hija de esta tierra

Visita especial “Carmina Burana”. Recorrido por el teatro, viendo ensayo y talleres de la obra (repite el 8 de junio) a las 15:00 h, gratis, con cupos limitados. Además: visitas guiadas al teatro, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Teatro del Bicentenario (Las Heras 530 sur) Informes al teléfono 4276438 (interno 134)

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Muestra de Fotografía Analógica. "Ums Goethe - Zentrum". De 16:00 a 20:00 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de General Acha, 2º Piso). Exponen Agustina Arias, Ana Gómez, Memicortez, Lucas Cortez, Romina Camposano, Jorgelina Fernández, Eleonora González Puga. Coordina: Pilar Rüger Alonso. Entrada libre.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Cartografía de la paz. Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. Gratis

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

image Gestos del tiempo suspendido

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

gnecco Museo Histórico Gnecco

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.