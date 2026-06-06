Agenda Cultural de San Juan: música y teatro dominan la cartelera del sábado

En la oferta musical se destaca el potente rock de Divididos y la sensibilidad acústica d e Kapai Dúo . Para el público infantil, llegan los juegos y ritmos de Pim Pau junto a la obra Carpa Diem . Finalmente, el teatro propone risas y nostalgia de la mano del imperdible unipersonal de Pablo Codonet . Un amplio abanico de propuestas para un sábado a puro entretenimiento.

Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas para cortar la semana

Agenda cultural de San Juan: un buen viernes de visitas y anfitriones

Peña Lujanera . Con Giselle Aldeco, Los Videla, Renato Vila, Academias de danza. Venta de bebidas y comida, artesanías. A las 21:00 h en el Polideportivo Colegio Luján (Segundino Navarro 1163 sur, Capital)

Solo Set. Con Fabricio Pérez. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Rios 1116 sur). Anticipadas $10.000

Elmer Meza y Orlando Tejada. Jazz, cena show. A las 21:30 h en La Madeleine (Mitre y Sarmiento) Reservas 4277825 y WhatsApp: 2644858270

Calcar Avis. Rock. A las 21:30 h en Bar RocknRolla (Av. Circunvalación y Av. Libertador San Martín oeste)

Divididos. A las 22:00 h en el Estadio Aldo Cantoni. Entradas en Ticketek.com.ar

Kapai Dúo. Presentan “Devotion”, donde el violoncello va desde la música académica a la popular, con sonidos propios. A las 22:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000 en boletería

KAPAI Kapai Dúo

Jaime Muñoz Trío. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Emiliano Quinteros. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Martín Sagua. A las 22:00 h en Cipriano Santa Lucía (Av. Yrigoyen pasando Lateral de Circunvalación)

Yesica. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Nueva banda. A las 22:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

Seguidores Iracundos. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Leo Jorquera. A las 22:30 h en El Estribo parrilla (Caucete)

El Ruido. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

Bucaneros. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita.

Marzio y Filo al Sol. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Los Hermanos Carmona. A las 23:00 h en Denver Bar (Caucete)

Loco Amato. Apertura a las 21:00 h, en Club Colón Juniors. Entradas en entradaweb

DANZA

Danza en el Hall. Primer Encuentro. A las 17:00 h, en el hall del Teatro del Bicentenario. Entrada gratuita.

TEATRO

Pim Pau. Juegos, música y movimiento. A las 17:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com y https://linktr.ee/pimpau2

pim Pim Pau

Titiriamichies. Celebran el Día Mundial del Ambiente. Teatro de títeres, muestra interactiva y taller creativo con materiales reciclados. Sábados 6 y 13 de junio, a las 15:00 h. Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

La cigarra y la hormiga. Tarde de títeres a cargo de Fantoche Violeta. A las 18:00 h en Expresión Contemporánea (Mendoza entre Ezpeleta y Quiroz, Villa Krause). Entrada general $7.000

Carpa Diem – ¡Disfrutá la amistad! A cargo del elenco Tengo una idea! A las 18:00 h en Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur) Entrada General $15.000. Venta online disponibles en Entrada Web.

La Casa de Bernarda Alba. A cargo del taller de teatro Por un nuevo proyecto de vida (FFHA). A las 19:00 h en Sala Auditorio del MPBA Franklin Rawson (Av. Libertador 862 oeste). Gratis

Pablo Codonet. Vengo de los ’80. Stand up. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero). Entradas $30.000. Sinopsis: “Una noche donde te vas a encontrar con tus viejos amores, tus objetos más preciados, las promesas de un futuro incierto, y sobre todo con la inocencia de aquella época, en donde todo nos pertenecía”.

CINE

Wainrot: Tras Bambalinas. Documental sobre el universo creativo y humano de uno de los grandes referentes de la danza contemporánea argentina. A las 18:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada libre y gratuita. Cupos limitados.

LITERARIAS

Boca de zorro. Slam de poesía. A las 20:00 h en n Cooperativa Teatro de Arte de San Juan (O’Higgins 501 este) Anticipada al MD (@slamsj.bocadezorro)

boca de zorro Slam de poesía Boca de Zorro

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. En el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Hoy cierre de muestra, a las 16:00 h, con música y dibujo (llevar elementos de dibujo), charla con Mariana Olivares y Clo Pérez De Sanctis. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

image Memorias de la Plaza 25 - Museo de la Historia Urbana

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": nueva exposición, con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". De lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

image Mercado Artesanal Luisa Escudero

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.