Agenda cultural de San Juan: el sábado 25 de abril combina propuestas locales y nacionales

La Agenda cultural de San Juan para este sábado 25 de abril ofrece una variada oferta que incluye desde el show internacional de Pimpinela hasta encuentros de K-Pop. La jornada musical ofrece también espectáculos de rock, jazz y peñas folclóricas.

Agenda cultural de San Juan: mitad de semana con música, danza, teatro y exposiciones

Agenda cultural de San Juan: viernes de música, cine y exposiciones

Los amantes del ritmo podrán disfrutar de Mujeres Argentinas, una puesta de danza y música con artistas locales , en el Teatro del Bicentenario; y para quienes buscan un plan diurno, las ferias y muestras en museos históricos ofrecen recorridos con realidad aumentada y colecciones de arte contemporáneo, incluida las recién inauguradas muestras del Museo Franklin Rawson.

Y para quienes disfrutan del buen cine y el aire libre , DIARIO DE CUYO ofrece nuevamente su ciclo gratuito, en el Parque de Mayo , en colaboración con ENERC y la Dirección de Espacios Verdes de la provincia. Una linda opción para disfrutar con amigos o en familia y, por qué no, picnic de por medio.

Ciclo de Cine Nacional de DIARIO DE CUYO. A las 19:30 h, Parque de Mayo (Urquiza y 25 de Mayo). Gratis. Apertura: cortometraje local “La chica que gira” (12 minutos), producción local dirigida por Ana Luz Torraz, con guion de Francisco Flores (ENERC Sede Cuyo). Luego: "Nueve Reinas", con Ricardo Darín y Gastón Pauls. Film de Fabián Bielinski, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, narra la historia de Juan y Marcos, dos estafadores de poca monta que, tras conocerse fortuitamente, se unen para cometer un gran golpe vendiendo una plancha de estampillas falsas (las Nueve Reinas) en menos de 24 horas.

image Nueve Reinas. Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO, con colaboración de ENERC Cuyo y Espacios Verdes

MÚSICA

Peña folclórica. El siete cincuenta y Periferia Folk. A las 13:30 h en FanFest (Abraham Tapia 1215 sur, Rawson)

Festival Umbral. Con Post Casete – Marzio. A las 19:00 h, en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia)

Pimpinela. A las 22:00 h en Estadio Aldo Cantoni. Entradas desde $50.000 a 120.000 en tuentrada.com

Luciano Gutiérrez. A las 22:00 h en La Kelita (restaurantes del Jockey Club)

Elmer Meza y Orlando Tejada. Jazz. Cena -show. A las 22:00 h en La Madeleine (Sarmiento y Mitre). Reservas al 2644858270

elmer Elmer Meza

Sopapo y La bestia rock. A las 22:00 h en Casa Club 01 (Santiago Derqui y Lima, Santa Lucía)

Vía 66. A las 22:00 en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Peña. Con Los Lucero de Jáchal, Diego Villegas, Los del Tayta, Amanecer folclórico. Anima Juanjo Recabarren. A beneficio de Rescate Equino. A las 22:00 en Salón El Angelito (Rivadavia) Entrada $10.000

Versus. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Juan Ignacio. A las 22:30 en La Benita (Av. Rawson 1515 norte)

Dúo Díaz-Heredia. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Cuerda Floja. A las 22:30 h en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste)

Albert La Troupe. A las 22:30 h en Cipriano Santa Lucía (H. Yrigoyen y Del Carril)

Guacamole. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste)

Diego Villegas y Pascual Recabarren. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

DIEGO VIELLEGAS Diego Villegas

Hotel Morrison. A las 22:30 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste)

Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Matagusanos y Mi nuevo tren. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Barba Gris. A las 23:00 h en Denver Bar (Caucete)

Argento Blues. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

El Yeyo. A la 00:00 en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur)

Marce Del Boca – Marun Brothers. Agus Sotelo. A las 00:00 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

ENCUENTROS

Encuentro K-Pop. Desde las 17:00 h en la Dirección de Juventudes (Santa Fe 321 este). Competencia de K-Pop, fanbase, juegos, bailes, feria de emprendedores. Gratis.

FERIAS

Feria de Artesanos y emprendedores. Desde las 16:00 h en Plaza Madre Universal (Manuel Belgrano 52 sur, Rivadavia)

Espacio cultural. De 17:30 a 22:00 h, en Paseo de las pulgas (Av. Libertador San Martín entre Urquiza y Las Heras)

Expo Albardón. Desde las 18:00 h en el Parque Latinoamericano (Albardón)

DANZA

Mujeres Argentinas. Para celebrar el Día Internacional de la danza. La obra emblemática de Ariel Ramírez y Félix Luna, en una puesta que fusiona danza, música y canto, con dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, y el acompañamiento musical de la Camerata San Juan. A las 21:00 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000, 25.000, 15.000 y 10.000, en boleterías del Teatro y tuentrada.com

mujeres argentinas Mujeres Argentinas - Teatro del Bicentenario

Tupé. Obra de Mujeres audaces, dirige Andrea Pereyra Baisen. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas al 2644755994

Movimiento vivo. Encuentro del Día de la Danza, desde las 21:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

VISITAS Y EXPOSICIONES

El deseo de no desvanecerse. Exposición colectiva organizada por Espacio Bunker. De 19:00 a 22:00 h, en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina x Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Show Muiscal. Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Max Gómez Canle - Museo Franklin Rawson

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

tornambé Colección Familia Tornambé

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

museo gambier Museo Gambier

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas Todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.